Známa hviezda spustila lavínu pohoršenia: Spodná bielizeň vyzerá až príliš realisticky! Ľudia nechápu, či ide o vtip

LOS ANGELES – Americká podnikateľka a hviezda reality show Kim Kardashian opäť rozvírila internet. Jej najnovší model spodnej bielizne s názvom Faux Hair Micro String Thong vyvolal vlnu pohoršenia, zmätku aj smiechu. Niektorí fanúšikovia hovoria o „marketingovom géniovi“, iní o „najodpornejšom kúsku spodnej bielizne, aký kedy videli.“
Kim Kardashian, 44-ročná zakladateľka značky SKIMS, uviedla na trh nový model nohavičiek s umelým ochlpením. Kolekcia, ktorú značka opisuje ako „zmes kučeravých a rovných syntetických vlasov v dvanástich farebných odtieňoch“, sa predáva za približne 34 libier (38 eur).
Ide o žart?
Na oficiálnom profile SKIMS sa objavilo video v štýle 70. rokov, ktoré propaguje kolekciu pod sloganom „The Ultimate Bush“. Kampaň paroduje televíznu súťaž s názvom „Does the carpet match the drapes“ – narážajúc na výraz „koberček“ ako slangový opis pubického ochlpenia.
Zatiaľ čo niektorí označujú nový produkt za „odvážny módny ťah“, mnohí sa pýtajú, či ide o žart. „Platím dosť peňazí za depiláciu a teraz by som mala zaplatiť, aby som to mala späť?“ pýta sa jedna zo zákazníčok. Ďalší komentár znie: „Toto je najhoršia vec, akú som kedy videl. Volám políciu.“
Premyslený marketingový ťah
Ako informuje na svojom webe Mirror, objavili sa aj praktické otázky – ako tieto nohavičky prať? „Dáva sa to do práčky alebo sa to umýva šampónom?“ písal jeden z komentujúcich. Nie všetci však kolekciu zatracujú. Niektorí ju považujú za premyslený marketingový ťah, ktorý opäť prilákal pozornosť médií a fanúšikov k značke SKIMS. „Je to geniálne – či už sa vám to páči alebo nie, všetci o tom hovoria,“ znie jeden z názorov.
Kontroverzná kolekcia prichádza po minuloročnom uvedení tzv. „nipple bra“ – podprsenky s vystúpenými bradavkami, ktorú Kim propagovala v retro videu z vlastnej kancelárie. Aj táto kampaň vyvolala búrlivú diskusiu a potvrdila, že Kardashian presne vie, ako vyvolať pozornosť.