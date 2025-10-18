Sobota18. október 2025, meniny má Lukáš, zajtra Kristián

Z vysnívaných zubov NOČNÁ MORA: Hrozné, ako skončila žena po zákroku v Turecku! FOTO Baktérie jej požierajú tvár

ANKARA - Keď si Leanne Jefferis nechala v Turecku urobiť kozmetické fazety a mostíky, mala pocit, že urobila niečo výnimočné – investovala do svojho úsmevu a sebadôvery. Netušila však, že o niekoľko rokov neskôr sa z tejto radosti stane jej najväčšia nočná mora.

Od dokonalého úsmevu k bolesti

Britka Jefferis sa rozhodla investovať do seba a upraviť si svoj chrup. „Vtedy som mala pocit, že je to najlepšia vec, akú som pre seba kedy urobila,“ spomína Leanne. Fazety jej mali vydržať približne desať rokov – potom sa odporúčalo zuby odstrániť a nahradiť implantátmi.

Keď jedného dňa počas pretekov Grand National zrazu stratila jeden fazetový zub a musela si ho prilepiť späť lepidlom na nechty, rozhodla sa, že je čas na zmenu. Po krátkom pátraní na internete narazila na ponuku kliniky v tureckej Antalyi. „Zákrok mal stáť 3500 libier, z toho 3000 v hotovosti pri príchode. Znelo to ako výborná cena,“ hovorí.

Po príchode jej urobili kompletný 4D sken a oznámili, že jej ďasná sú príliš slabé. Bude potrebovať kostný štep, zdvihnutie dutín a spolu 13 skrutiek – sedem hore, šesť dole. „V tej chvíli nad tým nepremýšľate. Ste tam, veríte lekárom a túžite po krásnom úsmeve,“ vysvetľuje.

Operácia, na ktorú nezabudne

V deň zákroku Leanne zostala pri vedomí. „Dostala som 26 injekcií, cítila som každý pohyb. Cítila som, ako by mi kladivom rozbíjali tvár – bolo to príšerné. Bola to najhoršia bolesť môjho života,“ opisuje. Po vytrhnutí všetkých zubov jej v ten istý deň vložili 14 implantátov. Nasledujúci deň jej nasadili dočasné implantáty – a hoci bolesť pretrvávala, tešila sa z nových bielych zubov.

O päť mesiacov sa mala vrátiť po trvalé korunky. No skôr, než k tomu došlo, sa implantáty začali lámať. Leanne si ich doma lepila „ako puzzle“. Potom prišla neznesiteľná bolesť, zápaly dutín a neustále krvácanie z nosa. „Niečo nebolo v poriadku,“ spomína.

Zdravotné peklo

Nasledovali hospitalizácie, antibiotiká a neustále infekcie. „V nemocnici som bola vyše osemkrát. Moje telo si už na lieky zvyklo, krvné hodnoty som mala zničené. A bolo mi čoraz horšie,“ hovorí.

Keď mala ísť opäť do Turecka na kontrolu, odmietla. „Vedela som, že niečo pokazili,“ hovorí.
Namiesto toho vyhľadala súkromného britského zubára – špecialistu na implantáty. Ten objavil šokujúce fakty: jeden implantát prerazil čelné dutiny, druhý prešiel až do nosa, niektoré implantáty boli vložené pod zlým uhlom, iné boli príliš dlhé, a napokon – Leanne trpela závažnou bakteriálnou infekciou, ktorá neustupovala.

„Lekári už nevedeli, čo so mnou. Povedali mi, že mi nemajú ako pomôcť. Infekcia sa zmenila na baktériu, ktorá požiera mäkké tkanivá – doslova ma rozožiera zvnútra,“ hovorí s ťažkosťou.

Začali sa objavovať podozrenia na zriedkavé autoimunitné ochorenie, tzv. Wegenerovu chorobu, no testy zatiaľ nič nepotvrdili. „V každom prípade viem, že v mojom tele zúri niečo veľmi zlé,“ pokračuje v spovedi.

Boj o život a nový začiatok

Leanne absolvovala viac než 350 lekárskych návštev. Napriek tomu sa nevzdáva.
„Musím nájsť chirurga, ktorý sa ma nezľakne a pomôže mi získať život bez bolesti. Potrebujem odstrániť všetky implantáty a podstúpiť rekonštrukciu nosa – infekcia mi ho doslova zjedla,“ vysvetľuje.

Svoj príbeh začala zdieľať na sociálnych sieťach pod menom @djabeyance, kde otvorene hovorí o tom, čo prežíva. Nedávno vystúpila aj v BBC Radio Shropshire a v spravodajstve BBC News, aby upozornila na riziká lacných zákrokov v zahraničí. „Ľudia musia vedieť, že ak sa niečo pokazí, žiaden britský lekár vás už nechce ošetrovať. Ste v tom sami,“ varuje.

Leanne má dve dcéry a pracuje ako DJ-ka. Kvôli zdravotným problémom však už celé mesiace nemôže riadne pracovať. Všetky úspory minula na prežitie – a na ďalšie ošetrenia si musí požičiavať.„Niektorí hovoria, že som si za to mohla sama, lebo som išla do Turecka. Ale ja som sa nerozhodla ochorieť na smrteľnú infekciu,“ hovorí so slzami v očiach. „Chcem len prežiť a byť tu pre svoje deti,“ uviedla.

Nové nádeje z Londýna

V posledných týždňoch sa situácia konečne začala hýbať. Leanne prijali do Guys Hospital v Londýne, kde ju prevzal nový chirurgický tím. „Boli úžasní – a zároveň zhrození z toho, ako sa ku mne predtým správali,“ hovorí.

Podstúpila nové CT aj MRI vyšetrenia. „Bola mi zima a stroj bol taký hlučný, že som mala pocit, že mi prasknú bubienky,“ spomína s úsmevom. Na druhý deň sa stretla so zubným chirurgom. Ten potvrdil, že tri implantáty musia okamžite von, pretože prerazili nos a dutiny. Dva ďalšie zatiaľ ostanú, aby mohla používať protézu, kým sa rany nezahoja. Na tretí deň absolvovala operáciu – odstránili jej tri implantáty, vyčistili nekrotické tkanivo z nosa a odobrali vzorky nového tkaniva. Lekári sa obávajú, že všetky implantáty zlyhali.

Britku neskôr otestovali aj na GPA aj vaskulitídu, výsledky boli negatívne. Lekári však majú podozrenie na inú, extrémne zriedkavú autoimunitnú chorobu. „Názov mal hádam sto písmen – ani si ho nepamätám,“ smeje sa trpko. Len za posledný týždeň minula na vlaky, metro, taxíky, hotely, jedlo a súkromné testy 1700 libier. „Bez pomoci ľudí, ktorí mi prispievajú, by som to nezvládla. Som vám všetkým nesmierne vďačná,“ dodáva.

Výstraha aj posolstvo nádeje

Leannin príbeh je varovaním pre všetkých, ktorí uvažujú o lacných zákrokoch v zahraničí. Zároveň je však aj svedectvom o neuveriteľnej sile, odhodlaní a viere v zázrak. „Stále verím, že sa raz prebudím bez bolesti,“ hovorí. „A že sa na svoje dcéry zasa usmejem – tentoraz úprimne, nie cez utrpenie,“ verí.

Okrem bolesti však musí Britka bojovať aj s nedostatkom financií. „NHS dokáže pokryť len základné zákroky, takže zvyšok si budem musieť zaplatiť sama – zo zbierky a pôžičiek. Ale nevzdám sa,“ hovorí odhodlane. Cez organizáciu GoFundMe založila zbierku, kde sa zverila so svojim ťažkým osudom a prosí ľudí o finančnú pomoc.

