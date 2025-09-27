Tajomstvo španielskeho Las Médulas: Krajinu pretvorila dávna túžba po bohatstve

ŠPANIELSKO - V srdci severného Španielska v provincii León sa nachádza jedinečné miesto, ktoré v sebe spája bohatú históriu a fascinujúcu prírodu. V Las Médulas boli kedysi bane na zlato, odkiaľ zásobovali celú Rímsku ríšu. Dnes sú obľúbenou turistickou atrakciou a UNESCO svetovým dedičstvom, ktoré láka návštevníkov z celého sveta svojimi ohromujúcimi červenými skalami a malebnou krajinou.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Šokujúce dianie na strednej škole! Dve žiačky nahlásili učiteľa za sexuálne obťažovanie: Hrozné DETAILY prípadu
Ďalší POPLACH v Dánsku! Nad najväčšou leteckou vojenskou základňou sa objavili neznáme drony
Politológ reaguje na novelu ústavy, bez servítky: Narušuje ideologickú neutralitu! Podal si koalíciu aj opozíciu