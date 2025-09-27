Sobota27. september 2025, meniny má Cyprián, Damián, zajtra Václav

Tajomstvo španielskeho Las Médulas: Krajinu pretvorila dávna túžba po bohatstve

ŠPANIELSKO - V srdci severného Španielska v provincii León sa nachádza jedinečné miesto, ktoré v sebe spája bohatú históriu a fascinujúcu prírodu. V Las Médulas boli kedysi bane na zlato, odkiaľ zásobovali celú Rímsku ríšu. Dnes sú obľúbenou turistickou atrakciou a UNESCO svetovým dedičstvom, ktoré láka návštevníkov z celého sveta svojimi ohromujúcimi červenými skalami a malebnou krajinou.

Tragédia v Nigérii: Zrútila sa baňa na zlato, z viac ako 100 ľudí sa podarilo zachrániť len 15
Zahraničné

Šokujúce dianie na strednej škole! Dve žiačky nahlásili učiteľa za sexuálne obťažovanie: Hrozné DETAILY prípadu
Slovensko sa pripojilo k dánskej iniciatíve: Apeluje na prístup k zdravotnej starostlivosti v Gaze
Politológ reaguje na novelu ústavy, bez servítky: Narušuje ideologickú neutralitu! Podal si koalíciu aj opozíciu
Ján Figeľ získal prestížne ocenenie In Veritate za podporu kresťanských hodnôt v Európe
Ján Figeľ získal prestížne ocenenie In Veritate za podporu kresťanských hodnôt v Európe
Bratislava

Ďalší POPLACH v Dánsku! Nad najväčšou leteckou vojenskou základňou sa objavili neznáme drony
Nemecko plánuje deportácie Sýrčanov a Afgancov: Minister Dobrindt predstavuje nové opatrenia
Poliaci súhlasia so zostrelením ruských lietadiel: Nový prieskum odhaľuje postoj verejnosti
Nešťastná nehoda Puklušovej: FOTO jej dokaličenej tváre desí!
NOVÝ IMIDŽ dcéry Brada Pitta a Angeliny Jolie: Odfarebné vlasy a... PIERCING na tvári!
Šarköziová sa pustila do Haydu: Vyzvala ju na SÚBOJ V PRETLÁČANÍ! Ktorá z dám zvíťazila?
Herci z Policajnej akadémie po 40 rokoch: Mahoney sa nezmenil, Zeda by ste NESPOZNALI!
Tajomstvo španielskeho Las Médulas: Krajinu pretvorila dávna túžba po bohatstve
Single mama pobavila rodičov: TOTO je geniálny trik, ktorý rozhodne musíte vyskúšať! Budete sa cítiť ako v hoteli
Finálová hádanka v austrálskej šou zaskočila súťažiacich: Diváci doma sa smiali, odpoveď je jednoduchá!
UNIKÁTNY objav archeológov: Našli najstarší nákupný zoznam! Čo nakupovali ľudia pred 3 500 rokmi?
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
Prepočítajte to na eurá: Viete, koľko stáli bežné veci pred rokom 2009? (kvíz)
Prepočítajte to na eurá: Viete, koľko stáli bežné veci pred rokom 2009? (kvíz)
Odborári píšu Pellegrinimu ostrý list: Po schválení konsolidácie ho vyzývajú k vážnemu kroku!
Odborári píšu Pellegrinimu ostrý list: Po schválení konsolidácie ho vyzývajú k vážnemu kroku!
Daniarom sa podaril veľký úlovok: V bývalom bitúnku v obci na juhu Slovenska našli doslova malú fabriku! (foto)
Daniarom sa podaril veľký úlovok: V bývalom bitúnku v obci na juhu Slovenska našli doslova malú fabriku! (foto)
Vykurovacia sezóna klope na dvere: Pozrite si, čo všetko je potrebné urobiť!
Vykurovacia sezóna klope na dvere: Pozrite si, čo všetko je potrebné urobiť!

Padlo ďalšie dôležité rozhodnutie: Rusko a Bielorusko sa dočkalo dobrej správy
Padlo ďalšie dôležité rozhodnutie: Rusko a Bielorusko sa dočkalo dobrej správy
Koniec trpezlivosti po zlých výsledkoch: V Tipsport lige odvolali prvého trénera
Koniec trpezlivosti po zlých výsledkoch: V Tipsport lige odvolali prvého trénera
Nitra ohlásila veľké zmierenie a návrat: Favorit na titul potom ovládol reprízu finále
Nitra ohlásila veľké zmierenie a návrat: Favorit na titul potom ovládol reprízu finále
Hotové peklo na ľade: Český majster zažil brutálny debakel, aký nečakal ani v najhoršom sne
Hotové peklo na ľade: Český majster zažil brutálny debakel, aký nečakal ani v najhoršom sne
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
Toto je dôvod, prečo väčšina ľudí nečíta knihy. A ako to zmeniť aj s minimom času?
Toto je dôvod, prečo väčšina ľudí nečíta knihy. A ako to zmeniť aj s minimom času?
Ak nie ste na očiach, akoby ste ani neexistovali: Prečo sa v práci (a živote) neoplatí byť „nenápadný"?
Ak nie ste na očiach, akoby ste ani neexistovali: Prečo sa v práci (a živote) neoplatí byť „nenápadný"?
Hľadáš stabilnú a odborne zaujímavú prácu v strojárstve? INOX PROCESS ponúka technické pozície s náborovým bonusom až do 700 €
Hľadáš stabilnú a odborne zaujímavú prácu v strojárstve? INOX PROCESS ponúka technické pozície s náborovým bonusom až do 700 €
Príďte sa inšpirovať známymi menami na Kariéra EXPO: Blue grandma, Bekim, Martina Kavalír, Andy Winson vystúpia naživo v Bratislave
Príďte sa inšpirovať známymi menami na Kariéra EXPO: Blue grandma, Bekim, Martina Kavalír, Andy Winson vystúpia naživo v Bratislave
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Domáca vegeta: Zdravšia verzia priamo z vašej kuchyne
Domáca vegeta: Zdravšia verzia priamo z vašej kuchyne
Fliačky s kapustou: Chutný a sýty obed či večera z pár surovín
Fliačky s kapustou: Chutný a sýty obed či večera z pár surovín
Diamanty ukrývali tajomstvo, ktoré vedcov mátalo celé desaťročia. Teraz konečne odhalili, čo sa odohráva hlboko pod našimi nohami
Diamanty ukrývali tajomstvo, ktoré vedcov mátalo celé desaťročia. Teraz konečne odhalili, čo sa odohráva hlboko pod našimi nohami
Je to dôkaz existencie duše? Vedci objavili zvláštnu „auru", ktorú vyžaruje každá živá bytosť. V momente smrti náhle zmizne
Je to dôkaz existencie duše? Vedci objavili zvláštnu „auru", ktorú vyžaruje každá živá bytosť. V momente smrti náhle zmizne
Najrýchlejšie sa pohybujúci kontinent Zeme je na kolíznom kurze s Áziou. Dôsledky môžu byť katastrofické!
Najrýchlejšie sa pohybujúci kontinent Zeme
Z iPhonu sa stáva Android? Apple tvrdí, že nové pravidlá EÚ ničia to, čo ho robilo výnimočným
Z iPhonu sa stáva Android? Apple tvrdí, že nové pravidlá EÚ ničia to, čo ho robilo výnimočným
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj

Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Princ George ako najnormálnejší budúci panovník, akého Británia kedy mala: Vychovávajú ho inak než predošlých kráľov v histórii
