Ruskom otriasla veľká KAUZA: Obvinenia padli na bývalého sudcu Najvyššieho súdu! Má na krku detskú prostitúciu

MOSKVA – Ruskou federáciou sa prehnala ďalšia veľká kauza. Člen Najvyššieho súdu mal zneužívať svoju funkciu na sexuálne aktivity. V mnohých prípadoch išlo pritom o deti. Okrem toho takýmito krokmi kryl aj kriminálnu činnosť iných ľudí.
Obvinenia, ktoré padli na adresu bývalého sudcu Najvyššieho ruského súdu, zatriasli širokou verejnosťou. Viktor Momotov mal zneužívať svoje postavenie k tomu, aby si v hoteli prenajímal izby na "hodinové sexuálne služby," Informuje o tom The Moscow Times s odkazom na ruskú tlačovú agentúru TASS.
Momotov je obvinený z organizovania prostitúcie v hotelovej sieti Marton. Okrem toho je obvinený aj z nekalej činnosti, ktorou sa snažil vyhnúť plateniu daní zo svojich podnikov. Celková suma je okolo 500 miliónov rubľov (5 439 280 eur).
Prostitúcia, aj maloletých osôb, sa mala praktizovať v mestách Nižnyj Novgorod, Volgograd a Kaliningrad.
Korupcia
Bývalý sudca je okrem toho zapletený aj do korupcie, ktorej sa mal dopustiť spoločne s ďalším sudcom Alexandrom Černovom z Krasnodarskej oblasti. Jeho veľkou zásluhou bol napokon menovaný na sudcu Najvyššieho súdu. Len minulý mesiac odstúpil z uchádzania sa o post predsedu Najvyššieho súdu. Všetky obvinenia voči svojej osobe poprel a dodal, že negatívne vplývajú an jeho zdravie a povesť.
Momotov mal okrem toho viac ako 95 nehnuteľností registrovať na meno obchodného partnera Andreja Marčenka. Ten je v súčasnej dobe stále vo vyšetrovacej väzbe. Čelí obvineniu z úplatkárstva či daňových únikov.
Moskovský okresný súd Ostankino zamietol Momotovovu žiadosť o ukončenie pojednávaní a rozhodol, že sa bude pokračovať napriek tomu, že obžalovaný upozorňoval na podľa svojich slov "citlivé finančné informácie".
1 euro = 91,92 rubľa