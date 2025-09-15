Sú kosti v konzervovaných rybách bezpečné na konzumáciu? Odpoveď vás zrejme prekvapí

Konzervované ryby, ktoré sa kedysi považovali za základnú potravinu v čase vojny alebo zdroj bielkovín, ktorý bolo dobré mať po ruke v prípade núdze, sa dnes používajú v mnohých potravinách, od mäsitých pokrmov, cez nátierky až po drobný snack. Sú však kosti v týchto malých lahôdkach bezpečné na konzumáciu alebo je potrebné vykostiť ich?
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
BIZARNÉ momenty na letisku: Niekoľko pasažierov muselo VYSTÚPIŤ tesne pred odletom, TOTO bol problém!
TRAGÉDIA v meste Poltár: Útočníčka (55) DOBODALA nožom staršieho muža (†63), smrť nastala pred očami záchranárov