Nudí vás už Malorka či Ibiza? Navštívte tieto menej známe španielske ostrovy

ŠPANIELSKO - Populárne ostrovy ako Malorka či Ibiza kvôli veľkému množstvu dovolenkárov trpia a cestovatelia túžiaci po autentickejšom zážitku preto hľadajú menej známe ostrovné klenoty. Aj tých je v Španielsku neúrekom.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Matovičovci menia názvy ako ponožky: ŠOK! Po mesiacoch od premenovania náhle zaradili ďalšiu úpravu
VIDEO Brutálna bitka priamo v senáte: Údery len tak lietali, politici sa strkali a kričali!
Oravou otriasla veľká TRAGÉDIA: O život prišla veľmi mladá žena (†21), ktorá sa s autom viackrát prevrátila!