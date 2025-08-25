Pondelok25. august 2025, meniny má Ľudovít, zajtra Samuel

V Malackách sa čelne zrazili dve autá: Nepripútané šesťročné dieťa utrpelo ťažké zranenia a skončilo v nemocnici

BRATISLAVA - Polícia vyšetruje čelnú zrážku dvoch áut na Mierovom námestí v Malackách, ku ktorej došlo v pondelok krátko pred 17.00 h. Pravdepodobnou príčinou nehody bolo, že 40-ročná vodička sa dostatočne nevenovala vedeniu vozidla a čelne sa zrazila s vozidlom idúcim oproti. Šesťročné dieťa v detskej sedačke na zadnom sedadle jej auta bolo v čase nehody nepripútané a utrpelo v dôsledku nehody viaceré ťažké zranenia, vyžadujúce si okamžitý prevoz do nemocnice. Informoval o tom hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.

„Účastníci dopravnej nehody boli podrobení vykonaniu dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu. Tá skončila s negatívnym výsledkom. Ďalšie okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania,“ priblížila polícia. V tejto súvislosti apeluje na vodičov, aby deti dôsledne pripútavali v autosedačkách a používali správne kategórie detských zadržiavacích zariadení.

Kamenický po koaličnej rade: Bol by som rád, keby sme mali konečné riešenie do konca týždňa
Kamenický po koaličnej rade: Bol by som rád, keby sme mali konečné riešenie do konca týždňa
Správy
PRIZNANIE slovenskej moderátorky: Nie je jednoduché byť dcérou ZNÁMEHO OTCA... Týmto si preskákala!
PRIZNANIE slovenskej moderátorky: Nie je jednoduché byť dcérou ZNÁMEHO OTCA... Týmto si preskákala!
Prominenti
Braňo Deák je hrdý otec a deti rastú ako z vody: Želá si len jedno... aby TOTO po ňom nezdedili!
Braňo Deák je hrdý otec a deti rastú ako z vody: Želá si len jedno... aby TOTO po ňom nezdedili!
Prominenti

V Malackách sa čelne
V Malackách sa čelne zrazili dve autá: Nepripútané šesťročné dieťa utrpelo ťažké zranenia a skončilo v nemocnici
Domáce
Ladislav Kamenický
Koalícia hľadá zhodu na konsolidačných opatreniach pre budúci rok: Kamenický avizuje šetrenie aj na strane štátu
Domáce
TEST balenej malokarpatskej salámy:
TEST balenej malokarpatskej salámy: Ktorú značku zo supermarketov si dáme na chlebík?
hashtag.sk
SMUTNÁ SPRÁVA Zomrel významný PROFESOR a dlhoročný DEKAN na univerzite! Zanechal nezmazateľnú stopu
SMUTNÁ SPRÁVA Zomrel významný PROFESOR a dlhoročný DEKAN na univerzite! Zanechal nezmazateľnú stopu
Regióny

Turistke hrozí väzenie.
Sexi tanec na tureckej vlajke: VIDEO Turistka má teraz problémy s úradmi! Hrozí jej väzenie
Zahraničné
Americký prezident Trump žiada
Americký prezident Trump žiada vlastníctvo pozemkov pod americkými základňami v Južnej Kórei
Zahraničné
Benjamin Netanjahu
Izraelský premiér Netanjahu poľutoval útok na nemocnicu v Chán Júnise: Označil ho za tragickú nehodu
Zahraničné
Totálne fiasko s AI:
Totálne fiasko s AI: Banka oľutovala svoje kroky, TOTO bol problém! Prepustení zamestnanci sa môžu vrátiť
Zahraničné

NEPLÁNOVANÉ tehotenstvo a teraz:
NEPLÁNOVANÉ tehotenstvo a teraz: Kontroverzná Slovenka sa bude VYDÁVAŤ... Len kvôli PAPIERU!
Domáci prominenti
Legendárna herečka HVIEZDI aj
Legendárna herečka HVIEZDI aj po 90-ke: Staručká babička? Ale kdeže... Pozrite, aká ŠUPA!
Zahraniční prominenti
Ján (72) zo šou
Ján (72) zo šou Farmár hľadá ženu je vo VÄZBE: Obvinenie z TÝRANIA koňa... OTRASNÉ, ako žil!
Domáci prominenti
Braňo Deák
Braňo Deák je hrdý otec a deti rastú ako z vody: Želá si len jedno... aby toto po ňom NEZDEDILI!
Domáci prominenti

FOTO Socha Dávida vo Florencii
Mysleli ste si, že veľkosť je dôležitá? Tento MALÝ detail vás presvedčí o opaku!
Zaujímavosti
Ženy, ktoré majú viac
Ženy, ktoré majú viac TOHTO, majú aj viac sexu!
vysetrenie.sk
Poliak dorazil k moru
Poliak dorazil k moru a čakal ho šok: Celý čas s ním cestoval nezvyčajný spolucestujúci
Zaujímavosti
Experiment storočia? Do vesmíru
Experiment storočia? Do vesmíru sa vydali nezvyčajní prieskumníci: TOTO nie sú astronauti!
Zaujímavosti

Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Matovič chce vrátiť rodinám podporu cez daňový bonus: Rozhodne sa v parlamente!
Matovič chce vrátiť rodinám podporu cez daňový bonus: Rozhodne sa v parlamente!
TOP 10 najdrahších leteniek na svete: Bežní cestujúci takýto luxus nikdy nezažijú!
TOP 10 najdrahších leteniek na svete: Bežní cestujúci takýto luxus nikdy nezažijú!
Štátny bojkot veterných elektrární? Tarabov rezort podľa energetikov bez vysvetlenia blokuje viacero veľkých projektov!
Štátny bojkot veterných elektrární? Tarabov rezort podľa energetikov bez vysvetlenia blokuje viacero veľkých projektov!
Stretnutie bankárov otočilo vývoj: Euro silnie a Slovákom svitá na lepšie časy! (komentár)
Stretnutie bankárov otočilo vývoj: Euro silnie a Slovákom svitá na lepšie časy! (komentár)

VIDEO Nešťastná bodka za krásnou kariérou: Česká legenda dostala v rozlúčkovom zápase kanára!
VIDEO Nešťastná bodka za krásnou kariérou: Česká legenda dostala v rozlúčkovom zápase kanára!
Ženy
FOTO Muži z nej kedysi išli do kolien: Slávna modelka sa objavila na zápase Premier League
FOTO Muži z nej kedysi išli do kolien: Slávna modelka sa objavila na zápase Premier League
Premier League
Newcastle United FC - Liverpool FC: Online prenos z dohrávky druhého kola Premier League
Newcastle United FC - Liverpool FC: Online prenos z dohrávky druhého kola Premier League
Premier League
Príšerná správa z Vuelty: Na pretekoch vyhasol život mladučkého pretekára (†17)
Príšerná správa z Vuelty: Na pretekoch vyhasol život mladučkého pretekára (†17)
La Vuelta

Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Doprava
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Predstavujeme
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Zaujímavosti
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Doprava

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Prečo je pracovná morálka v Japonsku svetovým fenoménom? Odhaľujeme tajomstvá disciplíny a oddanosti
Prečo je pracovná morálka v Japonsku svetovým fenoménom? Odhaľujeme tajomstvá disciplíny a oddanosti
Motivácia a inšpirácia
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Prostredie práce
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Ako pripraviť tmavý guláš: Osvedčené tipy, ktoré vám pomôžu
Ako pripraviť tmavý guláš: Osvedčené tipy, ktoré vám pomôžu
Rady a tipy
Džem z arónie: Premení palacinky aj obyčajný chlieb na delikatesu
Džem z arónie: Premení palacinky aj obyčajný chlieb na delikatesu
Výber receptov

Máš pocit, že starneš rýchlejšie než všetci naokolo teba? Vedci konečne majú odpoveď, prečo sa to deje
Máš pocit, že starneš rýchlejšie než všetci naokolo teba? Vedci konečne majú odpoveď, prečo sa to deje
Veda a výskum
Ukrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňami
Ukrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňami
Armádne technológie
Ikonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedci
Ikonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedci
Veda a výskum
Posledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravu
Posledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravu
Windows

Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy
Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy
Zašpinili ste si oblečenie? 6 prípadov, keď vás zachráni studená voda + 6 dobrých rád k lepšiemu čisteniu škvŕn
Zašpinili ste si oblečenie? 6 prípadov, keď vás zachráni studená voda + 6 dobrých rád k lepšiemu čisteniu škvŕn
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur

Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Okrasná záhrada
Ako si na záhrade postaviť bazén rýchlo a jednoducho? Milan to skúsil z dreva a toto je výsledok
Ako si na záhrade postaviť bazén rýchlo a jednoducho? Milan to skúsil z dreva a toto je výsledok
Dvor a záhrada
9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
Údržba a opravy
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Náradie

Ako vplýva na chudnutie Sloveniek genetika? Fitness tréner hovorí o návykoch a strave, ktoré sú pre nás najvhodnejšie
Chudnutie a diéty
Ako vplýva na chudnutie Sloveniek genetika? Fitness tréner hovorí o návykoch a strave, ktoré sú pre nás najvhodnejšie
Turistke hrozí väzenie.
Zahraničné
Sexi tanec na tureckej vlajke: VIDEO Turistka má teraz problémy s úradmi! Hrozí jej väzenie
Totálne fiasko s AI:
Zahraničné
Totálne fiasko s AI: Banka oľutovala svoje kroky, TOTO bol problém! Prepustení zamestnanci sa môžu vrátiť
Pasažieri kričali od strachu!
Zahraničné
Pasažieri kričali od strachu! VIDEO Turbulencie prinútili lietadlo k núdzovému pristátiu
Psychologička z Harvardu označila
Zahraničné
Psychologička z Harvardu označila Trumpa za psychicky chorého

