Ako správne konzumovať ovsené vločky pre maximálne benefity: Možno ste to doteraz robili ZLE!

Ovsené vločky patria medzi najzdravšie potraviny, ktoré môžeme zaradiť do každodennej stravy. Sú bohaté na rozpustnú vlákninu (najmä beta-glukán), obsahujú komplexné sacharidy, kvalitné rastlinné bielkoviny, antioxidanty a dôležité minerály ako horčík, železo, fosfor či zinok.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Zvolenský taxikár začal po jazde obťažovať zákazníčku: Kuriózne SMS! Okrem lichôtok prišla aj žiadosť o peniaze
Predpoveď počasia na koniec prázdnin: Vráti sa leto, ale... V TENTO deň znova udrú búrky, tak ľahko neodídu!
Muž prešiel polícii cez rozum: Dvakrát prekročená rýchlosť bez pokuty! TAKTO obišiel radar