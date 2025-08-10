Zvrátený katalóg ukrajinských detí šokoval celý svet: FOTO Deti si záujemci môžu vyfiltrovať podľa farby očí!

MOSKVA/KYJEV – Rusko opäť prekvapilo. Na sociálnych sieťach sa začali šíriť fotografie ukrajinských detí, ktoré boli unesené a zaradené do katalógu na adopciu. Chorý „katalóg detí“ šokoval celý svet.
Online databázu ukrajinských detí zostavili úrady v okupovanom regióne Luhansk. V katalógu sa nachádza 294 detí a k dispozícii je na ministerstve školstva. Katalóg opisuje deti ako siroty a deti bez rodičovskej starostlivosti, informoval britský Mirror.
V katalógu si záujemci môžu vybrať dieťa podľa veku, pohlavia, osobnosti, ale aj podľa farby vlasov či očí. V niektorých prípadoch dokonca opisujú deti aj vlastnosťami. K fotografii uviedli „poslušný a pokojný“. Obavy z hrôzostrašného katalógu vyjadrila organizácia Save Ukraine, ktorej generálny riaditeľ Mykola Kuleba na Instagrame napísal: „Väčšina detí v katalógu sa narodila v Luhanskej oblasti, pred ruskou okupáciou a mali občianstvo.“
A dodal že rodičia niektorých z nich boli zabití okupačnými úradmi, iným boli zas vydané ruské doklady, aby sa legitimizoval ich únos. „Spôsob, akým opisujú naše deti, je na nerozoznanie od katalógu otrokov. Toto je obchodovanie s deťmi v 21. storočí a svet musí konať, aby ho okamžite zastavil.“
Ukrajinským úradom sa podarilo identifikovať od začiatku okupácie už 20 000 detí, ktoré Rusko unieslo, no predpokladá sa, že toto číslo je oveľa vyššie. Unesené deti sú po príchode do Ruska umiestnené do táborov a pestúnskych domovov a podrobené „prevýchovným programom“. Práve ten má pomôcť zbaviť deti ukrajinskej identity. Pomocou diplomatického úsilia sa späť na Ukrajinu vrátilo iba 1500 detí.
Kuleba dodal, že siroty na internete sú vystavované ako „produkty na online trhovisku“. „Od roku 2014 sú deti z okupovaných oblastí systematicky unášané, premenovávané a umiestňované do ruských rodín. Teraz s aktualizovanými zákonmi môže Rusko meniť ich priezviská aj dátumy narodenia. Je to vojnový zločin,“ upresnil.