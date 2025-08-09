Unikátny úlovok českého rybára: FOTO Obrí sumec mu dal poriadne zabrať, neuveríte koľko mal centimetrov!

VRANOV NAD DYJÍ – Jakub Vágner, český rybár si zapísal ďalší rekord. Na Vranovskej priehrade chytil obrovského sumca, z ktorého padne na zadok každý. Pokoril svoj rekord z minulého roku.
So svojím úlovkom sa pochválil na sociálnych sieťach a ľudia žasnú. Obrovský sumec meral neuveriteľných 268 centimetrov. „Sumec s dĺžkou 268 centimetrov je ešte o 4 centimetre dlhší ako som chytil minulý rok. Nádherná takmer bezchybná ryba, ktorá má potenciál rásť ďalej,“ napísal sám rybár na sociálnej sieti.
Už deň predtým sa mu podarilo chytiť mimoriadne veľký kus, ktorý meral 250 centimetrov, no že na druhý deň prekoná svoj rekord, ani nedúfal. Na vodu vyrazil už o štvrtej hodine ráno. „Chytanie veľkých rýb ale nie je iba o vášni, je to o morálke a odhodlaní. Dám si posledný kus tatranky a idem na vodu. Som unavený a idem na autopilota. Preplávam okolo skál a sem-tam vidím sumčeka veľkého asi jeden meter,“ začal svoje rozprávanie.
Obrovského sumca našiel pod vysokým skalnatým previsom a prezradil ho strom, ktorý sa celý pohol. „Zistil som, že je to obrovský sumec levitujúci tesne pri skale,“ opísal. Ryba mu zhltla takmer meter šnúry a podľa jeho slov mal čo robiť, aby ju vôbec udržal. Po pätdesiatminútovom boji bolo rozhodnuté a Vágner sa s obrovskou rybou priblížil k brehu. „Ešte nikdy som nebol tak vyčerpaný. Dychčím ako po maratóne a nemôžem uveriť svojim vlastným očiam,“ dodal.