Piatok8. august 2025, meniny má Oskar, zajtra Ľubomíra

Ekologická katastrofa: Modré veľryby prestali spievať! Vedci hľadajú príčinu

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/

LONDÝN - Najväčšie tvory planéty, modré veľryby, vydávajú čoraz menej zvukov a oceánmi sa šíri znepokojujúci kľud. Vedci zaznamenali výrazný pokles zvukovej aktivity týchto živočíchov, čo zrejme súvisí s extrémnymi morskými horúčavami, úbytkom potravy a rastúcim tlakom klimatickej zmeny. Ticho týchto rýb sa tak stáva desivým symbolom stavu oceánov.

Vedci z Monterey Bay Aquarium Research Institute  zaznamenávali pri pobreží Monterey Beach v Kalifornii zvuky šíriace sa oceánom. Týmto spôsobom zistili, že modré veľryby sú čoraz tichšie a ich spev za posledných šesť rokov klesol takmer o 40 percent.  Počas tohto obdobia zasiahli túto oblasť silné vlny horúčav, ktoré zapríčinili premnoženie toxických rias a zabili hlavný zdroj potravy týchto cicavcov, informuje DailyMail.

„Spôsobilo to najrozsiahlejšie otravy morských cicavcov, aké boli kedy zdokumentované. Pre veľryby to boli ťažké časy,“ povedal člen tímu John Ryan pre National Geographic. Morská vlna horúčav  známa ako The Blob sa začala v roku 2013 a prebiehala do roku 2016, čiže rok po začatí výskumu. V tomto období pokryla teplou vodou tisíce kilometrov vodnej plochy, zvýšila teplotu oceánu o viac než 2,5 °C, čo spôsobilo kolaps populácií krilu a sardelí. „Je to ako skúšať spievať, keď hladujete,“ vysvetlil Ryan. Keďže kril (malé kôrovce) ako kľúčová potrava pre mnohé morské druhy takmer úplne zmizol, vedci poukazujú na to, že ide o signál hlbšej krízy v oceánoch, ktorú urýchľuje klimatická zmena.

„Tieto morské horúčavy majú dôsledky na celé ekosystémy,“ povedala členka tímu Kelly Benoit-Birdová.  „Ak veľryby nedokážu nájsť potravu, a pritom sú schopné preplávať celé západné pobrežie Severnej Ameriky, ide o dôsledok v obrovskom meradle.“ Aj keď výskum prebiehal pri pobreží Kalifornie, vedci upozorňujú, že typický spev veľrýb čoraz menej počuť aj v Južnom Pacifiku, častiach Južného oceánu a vo vodách Argentíny. Modré veľryby sú však od zvukov závislé. Používajú ich na komunikáciu, hľadanie partnerov a orientáciu.

Vedci ich už roky počúvajú cez podvodné mikrofóny, hydrofóny. Tieto zariadenia zachytávajú hlboké, nízkofrekvenčné zvuky, ktoré veľryby vydávajú. Nová štúdia využívala nahrávky z 51 km dlhého kábla, ktorý vedie pozdĺž morského dna od pobrežia Kalifornie a končí v kovovom valci umiestnenom približne 900 metrov pod hladinou. „Až keď som zapojil hydrofón, uvedomil som si, že tento svet zvuku nám môže pomôcť pochopiť vplyv človeka, prírody a ich vzájomný vzťah,“ povedal Ryan. Vráskavec dlhoplutvý, ktorý má  pestrejšiu potravu a je odolnejší voči zmenám, si svoje piesne zachováva. Vráskavec myšok je však závislý takmer výlučne na krile a jeho zvuky sa na zázname objavovali veľmi zriedka.  Tím vedcov pripisuje príčinu práve horúčave The Blob. V normálnych rokoch sa kril vyskytuje v takom množstve, že rybárske siete sa sfarbia do ružova, no počas tejto vlny horúčav takmer zmizol. „Keď máme extrémne horúce roky a morské horúčavy, nejde len o teplotu,“ vysvetľuje Birdová.

Ekologická katastrofa: Modré veľryby
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

„Zmení sa celý systém a kril nedorazí. A živočíchy, ktoré sú od neho závislé, majú jednoducho smolu.“ Nejde ale len o pokles počtu kôrovcov, ale aj o zmenu ich správania. Kvôli narušeniu obvyklých prúdov sa kril rozptýlil, čo veľrybám ešte viac sťažilo hľadanie potravy. „Nepočujeme ich spievať,“ povedal Ryan. „Všetku energiu vynakladajú na hľadanie potravy. Nezostáva im čas na nič iné a to nám naznačuje, že tieto roky boli pre nich nesmierne stresujúce.“ Podobné znepokojujúce ticho zaznamenali vedci aj medzi ostrovmi Nového Zélandu v rokoch 2016 až 2018, keď skúmali populáciu modrých veľrýb počas výskytu The Blob.

Sloní zákazník v akcii: VIDEO Divoké zviera vtrhlo do samoobsluhy, neuveríte po ktorých pochúťkach siahol! Prečítajte si tiež

Sloní zákazník v akcii: VIDEO Divoké zviera vtrhlo do samoobsluhy, neuveríte po ktorých pochúťkach siahol!

„Zaujímalo nás, ako sa správajú,“ vysvetľuje Dawn Barlowová  z Oregon State University a hlavná autorka štúdie. „Bez toho, aby sme to plánovali, začali sme sledovať vplyv morských horúčav, čo je dnes pri práci v oceáne takmer nevyhnutné.“  Jej tím použil podvodné rekordéry v oblasti South Taranaki Bight, kde pozorovali dva typy veľrybích volaní, a to nízkofrekvenčné D volania (spojené s hľadaním potravy) a rytmické piesne (spojené s rozmnožovaním). Počas nezvyčajne teplých rokov počuli na jar a v lete menej D volaní, čo naznačuje zníženú aktivitu pri získavaní potravy. Na jeseň klesla aj intenzita rytmických piesní, čo poukazuje na menšiu snahu o rozmnožovanie. „Keď majú menej príležitostí na kŕmenie, vynakladajú menej energie aj na rozmnožovanie. To ticho je varovaním. Modré veľryby sú strážcami oceánov. Ich prítomnosť a správanie nám veľa hovoria o zdraví morského ekosystému,“ uzatvorila Barlowová.

Viac o téme: KľudVeľrybyZáhada
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Z koňa večera pre
Z koňa večera pre rysa? Šokujúca ponuka od ZOO: Darujte nám vaše domáce zvieratá ako potravu!
Zaujímavosti
Nehumánna pochúťka: Ochrancovia práv
Nehumánna pochúťka: Ochrancovia práv zvierat chcú zakázať varenie živých desaťnožcov
dromedar.sk
vlk
Dráma na okraji mesta: Vlk napadol 6-ročné dieťa! Kompetentní sú na nohách, nezvyčajné správanie zvieraťa
Zahraničné
FOTO Nezvyčajný pokus o pašovanie
Namiesto implantátov dve korytnačky: FOTO Letisková kontrola odhalila bizarný pokus o pašovanie!
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Reakcia hnutia Slovensko na tlačovú konferenciu Kamila Šaška k tendru na záchranky
Reakcia hnutia Slovensko na tlačovú konferenciu Kamila Šaška k tendru na záchranky
Správy
Reakcia KDH na tlačovú konferenciu Kamila Šaška k tendru na záchranky
Reakcia KDH na tlačovú konferenciu Kamila Šaška k tendru na záchranky
Správy
Prípravy na vojenskú prehliadku vo Varšave pri príležitosti 105. výročia bitky o Varšavu
Prípravy na vojenskú prehliadku vo Varšave pri príležitosti 105. výročia bitky o Varšavu
Správy

Domáce správy

FOTO Pád turistu v Súľovských
V Súľovských skalách spadol turista: V nohe mal zapichnutý roxor!
Domáce
Únia miest Slovenska víta
Únia miest Slovenska víta informáciu o zmenách v registračnom systéme cudzineckej polície
Domáce
FOTO Polícia pátra
Polícia pátra po 16-ročnej Kláre: Odišla ešte cez veľkonočné prázdniny! Neviete, kde by mohla byť?
Domáce
Polícia zasahovala pri bitke dvoch mužov na Trnavskej ceste, začala trestné stíhanie
Polícia zasahovala pri bitke dvoch mužov na Trnavskej ceste, začala trestné stíhanie
Bratislava

Zahraničné

Turecko kvôli požiaru dočasne
Turecko kvôli požiaru dočasne uzatvorilo Dardanelský prieliv pre lodnú dopravu
Zahraničné
Eva Decroix
Česká ministerka spravodlivosti o bitcoinovej kauze: Nič nezakrývam, špekulácie o koordinátorovi sú nepravdivé
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Bojovníci Hamasu a Islamského
Hamas kritizuje izraelský plán: Prevzatie Gazy je vojnový zločin! Znamená obetovanie rukojemníkov
Zahraničné
Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko
Posledné volebné obdobie Lukašenka? Tvrdí, že neplánuje znovu kandidovať!
Zahraničné

Prominenti

Ján Slezák, premiéra Ďurovčíkovej
Práca s Jánom Slezákom nie je pre CITLIVKY! Priznal, aký je na pľaci naozaj: To by mnohí nezvládli
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Dcéra (21) Gwyneth Paltrow
Dcéra (21) Gwyneth Paltrow ukázala postavičku v PLAVKÁCH: Je HOT ako jej mama!
Zahraniční prominenti
POHREB Jiřího Krampola (†87):
POHREB Jiřího Krampola (†87): Syn Martin, režisérka s hercom na PRSIACH a... Problém so SECURITY!
Domáci prominenti
Budú padať hlavy! Jennifer
Budú padať hlavy! Jennifer Lopez nevpustili do luxusného butiku: TRAPAS? Nie, OBROVSKÁ CHYBA!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Obrovská socha morskej panny
Šok v Kodani: Obrovská morská panna je vraj vulgárna a pornografická, úrady nariadili jej odstránenie!
Zaujímavosti
Ekologická katastrofa: Modré veľryby
Ekologická katastrofa: Modré veľryby prestali spievať! Vedci hľadajú príčinu
Zaujímavosti
FOTO Extrémne vypasený čierny panter
Virálne video tučného pantera šokovalo internet: Komentáre k popukaniu, zoologická záhrada reaguje!
Zaujímavosti
Kam s deťmi v
Kam s deťmi v Tatrách? 5 tipov na túry, ktoré si zamilujú aj najmenší
dromedar.sk

Dobré správy

FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalosť aj bez návštevy kaderníka: Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce
FOTO Alžbeta Zea Ferencová
Krásna Alžbeta Ferencová prehovorila o svojej novinke: Ako sa týka minulosti a vzťahov?
Domáce

Ekonomika

Prekvapivý výsledok tendra: Novú diaľnicu s tunelom na Kysuciach chcú postaviť výrazne lacnejšie, ako sa čakalo!
Prekvapivý výsledok tendra: Novú diaľnicu s tunelom na Kysuciach chcú postaviť výrazne lacnejšie, ako sa čakalo!
Zemetrasenie na trhu s ubytovaním: Booking.com čelí gigantickej žalobe, pripojiť sa môžu aj Slováci!
Zemetrasenie na trhu s ubytovaním: Booking.com čelí gigantickej žalobe, pripojiť sa môžu aj Slováci!
Biedna vizitka slovenského zdravotníctva: V zdraví sa nedožívame ani 60-tky, patríme k najhorším v EÚ!
Biedna vizitka slovenského zdravotníctva: V zdraví sa nedožívame ani 60-tky, patríme k najhorším v EÚ!
Rusi strácajú kontrolu nad štátnou kasou: Deficit prudko rastie, opäť musia prepisovať rozpočet!
Rusi strácajú kontrolu nad štátnou kasou: Deficit prudko rastie, opäť musia prepisovať rozpočet!

Šport

Nehorázna kanonáda českej reprezentácie: Súperovi naložili takmer 40 gólov
Nehorázna kanonáda českej reprezentácie: Súperovi naložili takmer 40 gólov
Florbal
FOTO Naši susedia sa zahalili do veľkého smútku: Bývalý šéf futbalu skolaboval na túre a už sa neprebral
FOTO Naši susedia sa zahalili do veľkého smútku: Bývalý šéf futbalu skolaboval na túre a už sa neprebral
Ostatné
Obrovská tragédia: Bývalý reprezentant (†41) zahynul po útoku armády
Obrovská tragédia: Bývalý reprezentant (†41) zahynul po útoku armády
Ostatné
VIDEO Športový zápas ako z bláznivého sveta: Na palubovke pristála ženská sexuálna pomôcka!
VIDEO Športový zápas ako z bláznivého sveta: Na palubovke pristála ženská sexuálna pomôcka!
Basketbal

Auto-moto

Obchvaty Pezinka a Modry by sa mali stať strategickými investíciami
Obchvaty Pezinka a Modry by sa mali stať strategickými investíciami
Doprava
TEST: KGM Actyon - štýlom a výnimočnosťou proti múru
TEST: KGM Actyon - štýlom a výnimočnosťou proti múru
Klasické testy
Nová vlajková loď prémiovej značky s unikátnym dizajnom: Toto sú ceny pre Slovensko
Nová vlajková loď prémiovej značky s unikátnym dizajnom: Toto sú ceny pre Slovensko
Novinky
Obce na Zemplíne žiadajú novú križovatku na plánovanej diaľnici D1
Obce na Zemplíne žiadajú novú križovatku na plánovanej diaľnici D1
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Tieto znamenia zverokruhu čakajú do konca roka 2025 najlepšie kariérne príležitosti: Patríte medzi šťastných 5?
Tieto znamenia zverokruhu čakajú do konca roka 2025 najlepšie kariérne príležitosti: Patríte medzi šťastných 5?
O práci s humorom
Práca podľa osobnej typológie? Nájdite si prácu, ktorá vás skutočne baví
Práca podľa osobnej typológie? Nájdite si prácu, ktorá vás skutočne baví
Motivácia a inšpirácia
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Naštartujte gulášovú sezónu s našou zbierkou najlepších receptov na gulášové omáčky a polievky.
Naštartujte gulášovú sezónu s našou zbierkou najlepších receptov na gulášové omáčky a polievky.
Zemiakové knedle so slaninou a kyslou kapustou
Zemiakové knedle so slaninou a kyslou kapustou
Ako pripraviť krém z pudingu a šľahačky: Perfektný do zákuskov
Ako pripraviť krém z pudingu a šľahačky: Perfektný do zákuskov
Rady a tipy
Sirup z arónie: Skrytý domáci poklad plný chuti a vitamínov
Sirup z arónie: Skrytý domáci poklad plný chuti a vitamínov
Výber receptov

Technológie

Čína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormi
Čína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormi
Armádne technológie
Prvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah ruky
Prvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah ruky
Technológie
Bezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na svete
Bezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na svete
Bezpečnosť
Najväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľ
Najväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľ
Aplikácie a hry

Bývanie

Odtiaľ aj škoda odísť domov! V horách našli svoje útočisko, tradičná stavba im dáva perfektné miesto na oddych
Odtiaľ aj škoda odísť domov! V horách našli svoje útočisko, tradičná stavba im dáva perfektné miesto na oddych
7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie
Stačil aj nízky rozpočet, aby sa byt zmenil na nepoznanie. Zostala len retro dlažba, akú si pamätáme mnohí
Stačil aj nízky rozpočet, aby sa byt zmenil na nepoznanie. Zostala len retro dlažba, akú si pamätáme mnohí

Pre kutilov

Vyskúšajte dažďový záhon – estetické riešenie, ktoré zvládne sucho aj prívalový dážď
Vyskúšajte dažďový záhon – estetické riešenie, ktoré zvládne sucho aj prívalový dážď
Záhrada
Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Náradie a stroje
10 rastlín, ktoré v lete za žiadnych okolností nestrihajte!
10 rastlín, ktoré v lete za žiadnych okolností nestrihajte!
Okrasná záhrada
Lietajúce mravce – odkiaľ prišli a ako pred nimi chrániť obydlie
Lietajúce mravce – odkiaľ prišli a ako pred nimi chrániť obydlie
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Augustové rozuzlenia, pre niektorých návrat, pre iných koniec ilúzií: Komu hviezdy prajú nový vzťah a kto bude čeliť odlúčeniu?
Partnerské vzťahy
Augustové rozuzlenia, pre niektorých návrat, pre iných koniec ilúzií: Komu hviezdy prajú nový vzťah a kto bude čeliť odlúčeniu?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Kamil Šaško
Domáce
MIMORIADNE Dlho očakávaná Šaškova reakcia po otáznom tendri: Minister sa rozhodol TAKTO!
Dávajte si pozor pri
Domáce
Tisíc gúm na FESŤÁK! Slovenská armáda nakupovala sexuálnu ochranu: Najviac baví, na čo sa môže použiť
Kreativita podvodníkov nepozná hraníc:
Domáce
Kreativita podvodníkov nepozná hraníc: Pozor na tieto SMS správy, boti predstierajú, že sú operátori!
Americký regulačný úrad oznámil
Zahraničné
Letecká spoločnosť v problémoch: Viac ako tisíc letov meškalo, niektoré úplne zrušili!

Ďalšie zo Zoznamu