Ružové delfíny: Neobyčajné tvory z Amazónie, ktoré menia farbu podľa nálady

BRATISLAVA - Na prvý pohľad by ste možno ani neverili, že niečo také existuje, no delfín s jemne do ružova sfarbeným telom je čoraz viac v hľadáčiku turistov. Miestni ho nazývajú „boto“ a je jedným z najzáhadnejších a najkrajších tvorov, aké môžete v prírode stretnúť. Nežije v oceáne, ale ukrývajú sa hlboko v sladkovodných riekach.
