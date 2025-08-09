Malí vzrastom, veľkí činmi: 5 slávnych liliputánov, ktorí dobyli svet

BRATISLAVA - Už odmalička ich sužuje mnoho chorôb a okrem toho skoro nerastú. Napriek tomu v mnohých ohľadoch prevyšujú väčšinu svojich rovesníkov. Čo im chýba na centimetroch, doháňajú talentom, odhodlaním a silnou vôľou. Predstavujeme vám päť výnimočných osobností, ktoré napriek svojmu malému vzrastu dokázali preraziť – či už na poli umenia, alebo politiky.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Hygienici aktualizovali ZOZNAM vôd na kúpanie: POHORELI obľúbené jazerá aj kúpaliská! Ohrozené zdravie
Kto ovládne české voľby? Jasný favorit si pohoršil, PRIESKUMY aj stávkové kurzy napovedajú možný vývoj
Zbesilá jazda mladíka (22), cez obec sa rútil NEUVERITEĽNOU rýchlosťou! Po zastavení políciou zaplakal