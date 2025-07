Nebudete veriť, čo táto matka urobila svojej dcére kvôli TikToku: Falošná rodinná idylka?!

(Zdroj: Getty Images)

Keď si TikTokerka Ashley Castová (známa ako @healthybutno) všimla na pláži ženu so statívom, malou dcérou a dokonalou scénou na video, ešte netušila, že bude svedkom „najbizarnejšej scény influencingu v divočine“. Video, ktoré natočila, má už takmer tri milióny pozretí a spustilo vášnivú diskusiu o hraniciach toho, čo sú rodičia ochotní spraviť pre lajky, informoval portál indy100.com.

„Spočiatku to vyzeralo ako krásny moment – mama s dcérou stavajú hrad z piesku. Potom si ale mama odskočila k statívu, pozrela si zábery a... jednoducho hrad zničila, aby ho mohli postaviť znovu a natočiť to lepšie,“ tvrdí Ashley vo videu. A pokračovalo to ďalej. Po natočení ideálnej scény vraj povedala dcére, že môžu ísť do vody. Radosť z kúpania ale netrvala ani 10 sekúnd. „Ok, máme to, ideme domov,“ zaznelo, a celá rodinná idylka sa skončila. Ashley vo videu otvorene kritizovala: „Zobrala si dcéru na pláž len pre TikTok? Jedna vec je hrať sa na ideálny život. Ale použiť na to vlastné dieťa? To už je cez čiaru.“

Komentáre pod videom hovoria jasne. „To dieťa bude raz pozerať tieto videá a myslieť si, že malo nádherné detstvo. A potom si uvedomí, že to všetko bolo len pre kameru,“ napísal jeden z používateľov. Ďalší dodal: „Keď si skutočne rodičom, nemáš ani čas, ani kapacitu na to, aby si inscenoval scénu. Si v prítomnosti. Nie pred objektívom.“

Táto kauza opäť rozvírila diskusiu o takzvanom „sharentingu“ – fenoméne, keď rodičia zdieľajú život svojich detí na sociálnych sieťach. Kde je hranica medzi milou spomienkou a porušením súkromia?