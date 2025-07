TRAGÉDIA na vode: Čln v plnej rýchlosti zrazil mláďa vzácnej veľryby. VIDEO Zábery, ktoré lámu srdce!

Rýchločln nečakane vrazil do bezbranného mláďaťa (Zdroj: Instagram/MichaelHatte)

Video, ktoré doslova vyráža dych. Fotograf Michael Hatte filmoval veľrybiu matku s mláďaťom pri pobreží Nového Južného Walesu, južne od Sydney, keď do scény vletel rýchločln a nečakane vrazil do bezbranného mláďaťa, informoval portál Yahoo News.

„Bolo to absolútne strašné. Nie som emocionálny človek, ale po tejto scéne som bol úplne zničený,“ povedal otrasený Hatte pre Yahoo News. Trojica mužov na palube nebola pripútaná, nemala vesty a po náraze letela jeden cez druhého. Zázrakom nikto z nich neutrpel vážne zranenia.

Tragédiou je, že veľrybia matka bola zasiahnutá loďou už pred niekoľkými týždňami. Odborníci však tvrdia, že obidve zvieratá sa zatiaľ zotavujú bez vážnejších následkov. No to nič nemení na tom, že šance týchto vzácnych tvorov prežiť, klesajú s každým bezohľadným člnom. Vedkyňa Dr. Vanessa Pirotta hovorí, že táto nehoda má byť mementom pre všetkých námorníkov. „Je to obrovská tragédia, no zároveň príležitosť pripomenúť ľuďom, že počas migrácie, od mája do novembra, sa musia správať mimoriadne obozretne.“

Južné pravé veľryby sú masívne, no paradoxne sa dajú ľahko prehliadnuť. Nemajú chrbtové plutvy, často sa držia pár centimetrov pod hladinou a ich mláďatá sú veľmi nenápadné. „Je to doslova ako hľadať ihlu v kope sena,“ povedala doktorka Jane McPhee-Frew z UNSW. A dodala: „Musíte predpokladať, že veľryby sú vždy niekde nablízku. A hlavne – spomaľte.“

Podľa austrálskych pravidiel musí každé plavidlo udržiavať minimálne 100 metrov odstup od veľrýb, no ak ide o mláďa, vzdialenosť sa predlžuje na 300 metrov. Pre biele veľryby platí až 500 metrov. Porušenie týchto pravidiel môže stáť jednotlivca pokutu 1 320 dolárov (1123 eur), komerčného prevádzkovateľa až 3 300 (2809 eur).

Nejde len o zvieratá. Neopatrnosť môže mať fatálne následky aj pre ľudí – od zranení až po stratu vodcovského oprávnenia. „Používajte záchranné vesty, kill-cordy a sledujte more,“ apeluje McPhee-Frew. S Dr. Pirottou volajú po tom, aby sa povinné školenie o bezpečnosti počas veľrybej sezóny stalo súčasťou každého získania lodného oprávnenia.