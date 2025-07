Británia a India uzavreli dohodu o voľnom obchode: Prichádza v čase colných napätí s USA

Keir Starmer (Zdroj: SITA/Benjamin Cremel/Pool Photo via AP)

LONDÝN - Spojené kráľovstvo a India podpísali vo štvrtok dohodu o voľnom obchode, ktorá odstraňuje clá na produkty od automobilov až po alkohol. A to v čase, keď colná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa narúša globálny obchod. Informuje o tom Bloomerg.

Dohodu podpísali britský minister obchodu Jonathan Reynolds a jeho indický kolega Pijuš Gojal na slávnostnom ceremoniáli neďaleko Londýna, na ktorom sa zúčastnila aj britská ministerka financií Rachel Reevesová a indický minister zahraničných vecí Subrahmanjam Džajšankar. Indický premiér Naréndra Módí priletel tiež, aby si túto príležitosť pripomenul spolu s britským premiérom Keirom Starmerom.

„Dohoda medzi Spojeným kráľovstvom a Indiou je teraz podpísaná, spečatená a pripravená na realizáciu,“ povedal Starmer vo vyhlásení po boku Módího. Dodal, že prinesie „obrovské výhody obom našim krajinám“, zvýši mzdy, životnú úroveň a zníži ceny pre spotrebiteľov. Módí zasa skonštatoval, že indický tovar získa lepší prístup na britský trh. „Toto otvára cestu nielen pre ekonomické partnerstvo, ale je to aj plán pre našu spoločnú prosperitu,“ vyhlásil.

Dohoda prichádza po troch rokoch intenzívnych rokovaní, ktoré sa dotýkali chúlostivých tém, ako sú víza, zníženie ciel a daňové úľavy. Obe krajiny ukončili rokovania v máji. Uzavreli tak najväčšiu obchodnú dohodu Británie od brexitu a doteraz najvýznamnejšiu dohodu Indie. Keďže Trump má v piatok (25. 7.) pricestovať do Škótska na osobnú návštevu, počas ktorej sa stretne so Starmerom, podpísanie dohody prichádza v čase, keď Británia pracuje na doplnení obchodnej dohody s USA. Medzitým sa indická administratíva snaží dosiahnuť dohodu s Washingtonom pred 1. augustom, keď by mali nadobudnúť účinnosť vyššie recipročné clá v USA.

India ako nová alternatíva pre svetový obchod

Obchodná dohoda s Britániou posilňuje snahu Indie prezentovať sa ako životaschopná alternatíva pre globálne dodávateľské reťazce, ktoré sa snažia o diverzifikáciu. Signalizuje, že ázijská krajina je ochotná znížiť svoje bariéry na prilákanie investícií aj pri rokovaniach o bilaterálnej obchodnej dohode s USA. Bude tiež slúžiť ako odrazový mostík pre prebiehajúce rokovania Indie s Európskou úniou.

Pre Starmera je dohoda vítaným krokom k jeho cieľu, ktorým je podpora hospodárskeho rastu v Spojenom kráľovstve. Súčasťou dohody je zníženie približne 90 % ciel pre britský vývoz do Indie, pričom 85 % položiek bude do desiatich rokov úplne oslobodených od ciel. India zase zaznamená zníženie ciel na približne 99 % položiek dodávaných do Británie. Clá pre britský automobilový priemysel sa napríklad znížia zo 110 % na 10 %.

Obojstranný obchod medzi týmito dvoma krajinami dosiahol v roku 2024 hodnotu 21,9 miliardy USD (18,68 miliardy eur) a očakáva sa, že dohoda z dlhodobého hľadiska zvýši bilaterálny obchod o 25,5 miliardy libier (29,43 miliardy eur) ročne. Starmer a Módí uviedli, že obe krajiny plánujú užšie spolupracovať aj v oblastiach ako obrana, migrácia, technológie, klíma, vzdelávanie a zdravotníctvo ako súčasť „vízie“ do roku 2035.