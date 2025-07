Totálna šialenosť: Žena pomenovala dieťa po lubrikačnom géle – ľudia hovoria o týraní!

(Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - Pokojnú hladinu internetu rozvírila nezvyčajná voľba mena pre bábätko. Budúca mamička sa údajne vzdala pôvodne vybraného mena Serena a rozhodla sa pre „elegantnejšiu alternatívu.“ Reakcie na sociálnych sieťach na seba nenechali dlho čakať. Mnohí dokonca upozorňujú na to, že dieťa môže byť dlhé roky terčom posmechu a tvrdia, že bude kvôli svojmu menu šikanované.

Používateľka Redditu zverejnila snímku obrazovky konverzácie so staršou tehotnou sesternicou. Z textových správ vyplýva, že budúca mamička pôvodne plánovala pomenovať svoje dieťa Serena, no napokon zvolila podľa nej „veľmi pekné meno“, Vaselinea, informoval New York Post.

Používateľka reagovala zaslaním obrázku tuby vazelíny. „Akože ako toto?“, spýtala sa budúcej matky. „Vyslovuje sa to vah-suh-lí-nia,“ vysvetlila sesternica. Opäť nastal zmätok a autorka príspevku sa v subreddite obrátila na ďalších divákov a používateľov s otázkou: „Ako ju presvedčiť, aby sa vrátila k menu Serena?“ napísala do príspevku spolu s emoji, ktoré plače.

V komentároch uviedla, že sa sesternice spýtala, prečo nezostala pri mene Serena. Tá údajne odpovedala, že Vaselinea „znie elegantnejšie“ a ona chce meno, „ktoré si ľudia pamätajú, keď ho počujú“. Používatelia Redditu sa rýchlo pustili do komentovania a vyjadrili svoje rozčarovanie. „Stredná škola bude poriadne ťažká,“ poznamenal jeden z nich. „Jediné miesto, kde by ste mali mať problém vybrať medzi vazelínou a Niveou, je váš nákupný košík. Nie je to meno pre vaše dieťa. Fúha!“ napísal druhý.

„Pripomeň jej, na čo mnohí, mnohí muži používajú vazelínu a potom jej pripomeň, že jej dieťa raz bude obklopené tínedžermi,“ komentoval tretí používateľ. „Toto je skutočné týranie. Dať dieťaťu meno po lubrikante? Čo je to s ľuďmi?“ napísal štvrtý. „Aspoň bude pripravená na všetko to šikanovanie, čo ju čaká, vďaka jej mame,“ zavtipkoval iný. „Úprimne, tento subreddit ma stále viac presviedča, že značná časť populácie by nemala mať deti, aspoň kým nezískajú trochu rozumu,“ vyhlásil ďalší komentujúci. „Ak vážne zvažujete takéto meno pre dieťa, nemali by ste mať žiadne deti.“