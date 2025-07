Alergici POZOR na túto pascu letných dovoleniek: Obľúbená pochúťka môže vyvolať život ohrozujúcu reakciu!

(Zdroj: gettyimages.com)

BRATISLAVA - Ľudia so silnou alergiou na roztoče by na dovolenke mali byť opatrní pri stravovaní. Pri konzumácii kreviet či mušlí sa môže vyskytnúť skrížená alergická reakcia. Poukázala na to klinická imunologička a alergologička Jaroslava Orosová, ktorá je zároveň prezidentkou Zväzu ambulantných poskytovateľov. Varuje, že skrížená reakcia môže vzniknúť z viacerých kombinácií.