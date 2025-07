Žena skončila tesne pred zlyhaním pečene: Dôvodom bol populárny výživový doplnok VIDEO

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

NEW YORK - Hľadala úľavu od bolesti kĺbov, no namiesto zlepšenia skončila v nemocnici. Katie Mohanová z New Jersey začala pravidelne užívať výživový doplnok s kurkumou, o ktorom sa dozvedela na sociálnych sieťach. Influenceri ho opisovali ako prírodný zázrak s protizápalovými účinkami. O niekoľko týždňov neskôr však zažila nepríjemné príznaky, nevoľnosť, extrémnu únavu a tmavý moč, hoci pila dostatok tekutín.

Kurkuma, ktorá pochádza z koreňa rastliny Curcuma longa, obsahuje látku kurkumín. Tá je známa protizápalovými a antimikrobiálnymi účinkami a často sa spája s množstvom zdravotných benefitov, od úľavy pri kolitíde až po znižovanie rizika srdcových ochorení, uviedol portál NY Post. Ale ako sa ukázalo, aj prírodný produkt môže byť vo vysokých dávkach nebezpečný.

Výživové doplnky s kurkumou nepodliehajú schvaľovaniu americkej agentúry FDA a neexistujú jasne stanovené bezpečné dávky. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča maximálne 3 mg kurkumínu na kilogram telesnej hmotnosti denne. Pre ženu Mohaninej postavy to znamená približne 200 mg denne. Ona však denne užívala 2 250 mg, viac než desaťnásobok.

Keď si v televízii pozrela reportáž NBC News o náraste poškodenia pečene spôsobeného výživovými doplnkami, začala tušiť, že práve tie môžu stáť za jej problémami. Následné vyšetrenie na pohotovosti odhalilo, že jej pečeňové enzýmy prekračovali normu až 60-násobne.

Po prevoze do nemocnice NYU Langone v New Yorku lekári potvrdili vážne poškodenie pečene. „Bolo to veľmi vážne,“ povedal hepatológ Nikolaos Pyrsopoulos. „Katie bola len krok od úplného zlyhania pečene a nutnosti transplantácie.“ Po šiestich dňoch hospitalizácie a liečby infúziami sa jej stav začal zlepšovať. Vďaka schopnosti pečene regenerovať sa, sa Katie podarilo vyhnúť najhoršiemu.

Aj keď je poškodenie pečene výživovými doplnkami stále pomerne zriedkavé, odborníci zaznamenávajú nárast prípadov. Výskumná sieť DILIN (Drug-Induced Liver Injury Network), ktorú podporuje Národný inštitút zdravia, eviduje od roku 2024 viac než 1 800 pacientov. Až v 19 % z týchto prípadov bolo poškodenie pečene spojené práve s doplnkami výživy.

Štúdia v prestížnom časopise JAMA Network Open upozorňuje, že kurkuma patrí v USA medzi najčastejšie rastlinné zložky spojené s toxickou hepatitídou. Recenzia v žurnále Hepatology navyše ukázala, že až pätina prípadov poškodenia pečene súvisí s rastlinnými a výživovými doplnkami.

Dôležitým faktorom je aj čierne korenie, často pridávané do kurkumových doplnkov. Obsahuje piperín, ktorý zvyšuje vstrebateľnosť kurkumínu až 20-násobne. To môže ešte viac znásobiť riziko pre pečeň. „Nikdy si už do tela nedám žiadny výživový doplnok,“ uzatvára Katie Mohanová, ktorá sa ešte stále zotavuje. Hoci sú malé dávky kurkumy pri varení bezpečné, pri výživových doplnkoch s vysokými koncentráciami platí, že prírodné nemusí vždy znamenať neškodné.