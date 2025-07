Let na Sardíniu sa zmenil na NOČNÚ MORU! Slováci uviazli v rozhorúčenom lietadle, ľudia kolabovali

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia)

BRATISLAVA - Dovolenkový let na Sardíniu, kde vyčíňajú požiare, sa pre skupinu slovenských turistov zmenil na nočnú moru. Po núdzovom pristátí zostali uväznení v prehriatom lietadle bez funkčnej klimatizácie. Pasažieri čelili extrémnym teplotám, nedostatku vody a minimálnej komunikácii zo strany personálu. Jedna z pasažierok skolabovala.

Na Sardínii vypukli vo štvrtok požiare. Vzdušný priestor nad mestom Olbia ležiacom na severe Sardínie uzavreli pre rozsiahly požiar v blízkosti štátnej cesty vedúcej do Sassari. Neďaleké letisko Costa Smeralda zostalo otvorené, no prichádzajúce lety presmerovali do Cagliari, Alghera a Ríma. Informuje o tom agentúra APA.

Grosso incendio a Olbia, dirottati tutti i voli del Costa Smeralda https://t.co/vSJ8hQqtjC — L'Unione Sarda (@UnioneSarda) July 10, 2025

Cestujúci, vrátane Slovákov, prežili na palube lietadla horor

Táto situácia sa dotkla aj Slovákov, ktorí leteli z bratislavského letiska na dovolenku na Sardíniu. Ako informujú tvnoviny.sk, let z Bratislavy musel byť pre požiar v blízkosti cieľového letiska v Olbii odklonený do mesta Alghero. Po pristátí sa situácia ešte zhoršila, keď pasažieri zostali uväznení v prehriatom lietadle bez funkčnej klimatizácie.

"Strávili sme tu už štyri hodiny bez akýchkoľvek informácií. Komunikácia zo strany leteckej spoločnosti a cestovnej kancelárie Tip Travel bola minimálna. Došli nám zásoby vody a situácia sa stala natoľko kritickou, že niektorí ľudia začali kolabovať," opísal pre portál náročné podmienky na palube Slovák Dávid Tarčák, ktorý cestoval s rodinou.

Podmienky v lietadle boli obzvlášť ťažké pre zraniteľné skupiny cestujúcich. "Na palube boli tehotné ženy, starší ľudia a malé deti, ktoré boli vystrašené a dezorientované," dodal Dávid. Situácia sa vyhrotila natoľko, že pre jednu z pasažierok, ktorá omdlela, museli privolať sanitka.

Personál lietadla situácii nepomohol

Cestujúci sa snažili kontaktovať núdzovú linku ministerstva zahraničných vecí. Tam im povedali, že zisťujú situáciu na letisku, viac sa však nedozvedeli. "Tí sú veľmi laxní voči tejto situácii a my nevieme, čo máme robiť. Jeden pán tu búchal na pilota, lebo nám nechceli otvoriť dvere, nešla tu klíma a jeho žena omdlela. Je to hrozné," uviedol Dávid, podľa ktorého personál lietadla opakovane tvrdil, že nemá žiadne aktuálne informácie o situácii, čo ešte viac zvyšovalo frustráciu pasažierov.

"Dali nám iba pohár vody, jedlo už došlo dávnejšie," pokračoval Dávid s tým, že tam bolo veľmi teplo a okrem toho personál nevedel dobre po anglicky a komunikácia tak bola náročná. Po dlhých hodinách čakania bolo pasažierom nakoniec oznámené, že si môžu na vlastné náklady vziať batožinu a odísť do hotela.