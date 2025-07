Zjete denne takéto množstvo ovocia a zeleniny? Môžete lepšie spať, tvrdí nová štúdia

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstock.com)

CHICAGO - Nový výskum ukazuje, že pravidelná konzumácia ovocia a zeleniny môže zlepšiť kvalitu spánku až o 16 %. Už päť šálok denne stačí na citeľné zmeny – účinok sa prejavuje dokonca do 24 hodín.

Kvalita nášho spánku môže úzko súvisieť s tým, čo jeme počas dňa, uviedol portál Fox News. Nový výskum Univerzity v Chicagu a Kolumbijskej univerzity ukázal, že zvýšený príjem ovocia a zeleniny vedie k pokojnejšiemu a neprerušovanému spánku. Štúdia publikovaná v odbornom časopise Sleep Health: The Journal of the National Sleep Foundation, sledovala 34 zdravých mladých dospelých, ktorí si viedli záznamy o svojom stravovaní a zároveň nosili monitor spánku.

Výskumníci zistili, že tí, ktorí konzumovali väčšie množstvo ovocia a zeleniny, spali hlbšie a ich spánok bol menej prerušovaný. Rovnaký účinok mali aj komplexné sacharidy, napríklad celozrnné výrobky. „Zmeny v stravovaní by mohli predstavovať prirodzený a cenovo dostupný spôsob, ako zlepšiť spánok,“ uviedla spoluautorka štúdie, Esra Tasali z UChicago Sleep Center. Podľa nej ide o dôležitý krok k lepšiemu porozumeniu vzťahu medzi výživou a spánkom.

Na základe výsledkov výskumu odborníci odhadli, že ľudia, ktorí zjedia aspoň päť šálok ovocia a zeleniny denne, zaznamenajú až 16 % zlepšenie kvality spánku oproti tým, ktorí ich nekonzumujú vôbec. „Šestnásť percent je výrazný rozdiel. Je neuveriteľné, že takýto efekt sa prejavil už do 24 hodín,“ dodala Tasali.

Americká asociácia pre srdce uvádza, že jednu šálku ovocia alebo zeleniny predstavuje napríklad:

• 8 veľkých jahôd

• 1 veľká paprika

• 1 stredne veľký zemiak

• 22 hroznových bobúľ

• 2 stredné alebo 12 malých mrkiev

• 1 stredne veľké jablko, pomaranč, hruška, broskyňa, grep alebo nektárinka

Podľa Chelsie Rohrscheibovej z Wesperu v Michigane, ktorá sa na výskume nezúčastnila, sú tieto zistenia v súlade s dlhoročnými poznatkami odborníkov na spánok. „Zdravá strava podporuje celkové zdravie vrátane kvality spánku,“ uviedla pre Fox News Digital.

Zároveň však upozorňuje, že išlo o malú štúdiu zameranú najmä na mladých mužov, čo obmedzuje možnosť všeobecného uplatnenia výsledkov. Štúdia bola navyše observačná, teda neporovnávala kontrolovanú skupinu s experimentálnou.

Autori štúdie plánujú pokračovať vo výskume a zamerať sa na konkrétne mechanizmy, ako trávenie, neurologické procesy a metabolizmus ovplyvňujú spánok. „Ľudia sa ma často pýtajú, či existujú potraviny, ktoré im môžu pomôcť lepšie spať,“ povedala spoluautorka Marie-Pierre St-Onge z Kolumbijskej univerzity. „Odpoveď je áno – malé zmeny môžu mať veľký význam. Kvalitný spánok je vo vašich rukách.“