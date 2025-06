8 potravín, ktoré vám pomôžu lepšie spať: Vyskúšajte ich pred spaním!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

1. Višne

Višne, najmä vo forme šťavy, sú bohatým prírodným zdrojom melatonínu, hormónu, ktorý reguluje spánok, uviedol portál Metro. Výskum publikovaný v European Journal of Nutrition ukázal, že pravidelné pitie višňovej šťavy zlepšilo dĺžku aj kvalitu spánku u účastníkov štúdie.

2. Sladené mlieko s jačmenným sladom

Tradičný teplý nápoj, ktorý upokojuje pred spaním. Sladový jačmeň obsahuje komplexné sacharidy a vitamíny B a D, ktoré podporujú pokojný spánok. Štúdia publikovaná v British Medical Journal preukázala, že ľudia, ktorí si dali mlieko s jačmenným sladom pred spaním, spali dlhšie a pokojnejšie.

3. Kiwi

Toto ovocie je plné vitamínov a minerálov. Výskum naznačuje, že konzumácia dvoch kiwi hodinu pred spaním môže zlepšiť rýchlosť zaspávania aj celkovú dĺžku spánku. Môže za to vysoký obsah serotonínu, hormónu, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri regulácii spánku.

4. Tučné ryby (napr. losos, makrela, tuniak)

Omega-3 mastné kyseliny v tučných rybách prospievajú nielen srdcu a mozgu, ale aj spánku. Podľa štúdie Journal of Clinical Sleep Medicine ľudia, ktorí jedli lososa trikrát týždenne, pociťovali výrazné zlepšenie kvality spánku.

5. Orechy

Najmä mandle a vlašské orechy sú výborné na večer. Obsahujú omega-3 a horčík, ktorý napomáha relaxácii. Experimenty na zvieratách preukázali, že vlašské orechy môžu predĺžiť dĺžku spánku.

6. Morčacie mäso

Morčacina je známa obsahom aminokyseliny tryptofán, ktorá zvyšuje tvorbu melatonínu a navodzuje ospalosť. Vedci preukázali, že tryptofán zlepšuje kvalitu spánku, aj preto môžeme byť po konzumácii morčacieho mäsa unavení.

7. Ryža

Sacharidy, ako je ryža, môžu napomáhať spánku. Japonská štúdia zistila, že ľudia, ktorí jedli pravidelne ryžu, spali lepšie než tí, čo preferovali chlieb alebo rezance. Bielu ryžu je ideálne konzumovať aspoň hodinu pred spaním.

8. Harmančekový čaj

Na rozdiel od čierneho či zeleného čaju, harmančekový čaj neobsahuje kofeín a má prírodné sedatívne účinky. Podľa výskumu National Institute of Child Health and Human Development má harmanček schopnosť upokojiť a navodiť spánok. Štúdia z roku 2017 tiež preukázala, že pravidelné pitie tohto čaju výrazne znižuje problémy so spánkom už po dvoch týždňoch.

