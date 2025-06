Gynekológ Harbulák: Ženy, v tomto robíte NAJVÄČŠIU chybu! (A môžete to zmeniť.)

Najväčším nepriateľom liečby neplodnosti je v súčasnosti vek - hovrí gynekológ Peter Harbulák, ktorý sa vo svojej lekárskej praxi venuje asistovanej reprodukcii a je v každodennom kontakte s pármi, ktré by chceli mať potomka, no nejde to. Tento problém má stúpajúcu tendenciu a Harbulák upozorňuje na jedného zásadného spoločného menovateľa.