Domáci miláčikovia vítaní: Netypická akcia pre dospelých spája swingerov a ich psov

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com)

Podujatie s názvom Doggies Tea Party bude stretnutie, kde sa budú zoznamovať nielen ľudia, ale aj ich psy, uviedol portál Need To Know. Organizátori upozorňujú, že podujatie nie je vhodné pre osoby s alergiou na psy, no majitelia plachých alebo nervóznych zvierat nemusia mať obavy.

Psy dostanú červenú stužku ako signál pre ostatných účastníkov. „Naši členovia sú srdečne vítaní aj so svojimi chlpatými najlepšími priateľmi,“ uviedol hovorca klubu pre portál Need To Know. „Ak je váš domáci miláčik nesmelý, radi mu zabezpečíme bezpečný priestor. K dispozícii sú aj tipy na prechádzky so psom v okolí pred začiatkom samotnej akcie.“