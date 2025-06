Mladá žena poliala svojho kamaráta benzínom: Zapálila ho po sexistickej poznámke FOTO

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Corbie Jean Walpolová (25) z Nového Južného Walesu bola odsúdená na sedem a pol roka väzenia za šokujúci útok, ktorý sa odohral počas nočného stretnutia s priateľmi v januári 2024, uviedol portál News.com.au. Mladá žena po hádke s kamarátom Jakeom Loaderom naňho vyliala benzín a následne ho podpálila. Dôvodom mali byť sexistické poznámky, ktoré ju podľa jej slov vytočili do nepríčetnosti.

Incident sa odohral 7. januára, keď Corbie hostila skupinu priateľov na domácej párty. Atmosféra bola napätá a ovplyvnená alkoholom aj drogami. Počas večera sa medzi ňou a Jakeom strhla hádka, ktorá mala vyvrcholiť jeho urážkami voči ženám. V záchvate hnevu sa rozhodla konať a to s mimoriadnou brutalitou. Namiesto toho, aby odišla alebo hádku ukončila, Walpolová chytila nádobu s benzínom, ktorú mala v garáži, a poliala svojho priateľa. Potom škrtnutím zapálila oheň. Jake utrpel vážne popáleniny, no podarilo sa mu prežiť vďaka rýchlej pomoci.

🚨 "Ta place est à la cuisine." C’est cette phrase, balancée en pleine soirée en Australie, qui a déclenché un drame.



Corbie Jean Walpole, 24 ans, sous l’emprise de l’alcool et de cocaïne, n’a pas supporté cette remarque sexiste et a aspergé son ami Jake Loader d’essence… et… pic.twitter.com/YoIRmH58xb — GOSSIP ROOM (@GossipRoomOff) May 31, 2025

Po incidente bola Corbie okamžite zatknutá a neskôr priznala vinu za čin, ktorý súd klasifikoval ako úmyselné zranenie pomocou leptavej látky. Jej právny tím dúfal, že súd zohľadní okolnosti prípadu a neuloží jej nepodmienečný trest. Tvrdili, že Corbie bola emocionálne vyprovokovaná a pod vplyvom návykových látok.

Sudkyňa Jennifer English však túto obranu odmietla a vo štvrtok pred desiatou hodinou dopoludnia v Okresnom súde v Albury oznámila verdikt. „Nie je jednoduché poslať do väzenia mladého človeka, zvlášť mladú ženu, no tam, kde je to potrebné, je to nevyhnutné,” povedala sudkyňa s dôrazom. Zároveň zdôraznila, že išlo o čin násilia podnietený alkoholom a drogami a označila ho za tragédiu pre obe strany. „Dve mladé životy sú zničené. Jeden zranený na tele aj duši, druhý za mrežami,” dodala.

Walpolová, ktorá pracovala ako elektrikárka, reagovala na rozsudok pokojným výrazom, no očividne otrasená. Snažila sa ukľudniť svoju uplakanú rodinu a ústami im odkázala: „To bude v poriadku, to bude v poriadku.” Na druhej strane súdnej siene priateľ Jakea a jeho blízki v reakcii na rozsudok prepukli v potlesk a výkriky radosti. Po štyroch a pol rokoch si môže Corbie podať žiadosť o podmienečné prepustenie, no dovtedy ju čakajú dlhé roky vo väzení.