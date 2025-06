Rímskych taxikárov poburuje prirovnávanie k pilotovi formuly 1

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images / NiKita Filippov)

RÍM - Rímskych taxikárov pobúrilo vyhlásenie šéfa tímu formuly 1 Mercedes Toto Wolffa, že jazdia ako pilot Red Bullu Max Verstappen. Štvornásobný šampión F1 dostal počas nedeľňajšej Veľkej ceny Španielska v Barcelone trest za úmyselný náraz do jazdca Mercedesu Georgea Russella. Taxikári podľa talianskeho denníka Corriere della Sera reagovali, že Wolff by sa mal sústrediť na výkony svojho tímu.

„Je nahnevaný ako taxikári v Ríme alebo Neapole,“ odpovedal Wolff na otázku talianskeho novinára o incidente. Novinár sa snažil talianskeho vodiča brániť a Wolffovi povedal, že situácia v krajine sa veľmi zlepšila. Wolff si však stál za svojím: „V centre Ríma a Neapola je veľa agresie, neexistujú žiadne pravidlá.“ Neapolského taxikára táto poznámka zjavne nedojala. Ale ich kolegovia v Ríme, ktorí sa v posledných rokoch musia potýkať s jazdcami na elektrických skútroch, všadeprítomnými staveniskami a turistami na golfových vozíkoch, sú rozzúrení.

Toto Wolff: “Precisamos olhar a telemetria para termos certeza se foi motivado por raiva. Parecia uma manobra feita por um taxista furioso.” 😭💀pic.twitter.com/L0iGmXcZaY — Mercedes-AMG F1 Brasil 🇧🇷 (@MercedesAMGF1BR) June 1, 2025

„Možno by bolo lepšie, keby sa Wolff sústredil na svoj vlastný tím,“ povedal Loreno Bittarelli, šéf najväčšieho rímskeho združenia taxikárov. „Jazdíme ako mercedes, ktorý ide len 30 míľ (asi 50 kilometrov) za hodinu, ako my,“ zažartoval Nicola Di Giacobbe z odborového zväzu taxikárov Filt-Cgil. Priznal však, že Rím má vážny problém, pokiaľ ide o dopravné zápchy a porušovanie pravidiel.

Taxikár Roberto, ktorý je v tejto profesii už 40 rokov, povedal novinám: „V chaotickej premávke v tomto meste sme najlepší. Sme trpezlivejší a skúsenejší ako priemerný vodič. V posledných rokoch sa situácia v meste zhoršila - prejsť dva kilometre teraz trvá pol hodiny.“

Jeho kolega Alessandro označil Wolffove vyjadrenia za banálne klišé. „My sme tí, ktorí nebúrajú, inak by sme prišli o ryto,“ povedal. „Chcel by som vidieť jazdcov formuly 1, ako manévrujú okolo budov, skútrov a golfových vozíkov ako my. Rím je teraz džungľa, nie okruh formuly 1,“ uzavrel.