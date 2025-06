Zakladateľ Duolinga: Počítače dokážu naučiť čokoľvek, lepšie ako ľudia, ale zánik učiteľskej profesie nám nehrozí

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia)

PITTSBURGH - Zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Duolingo, Luis von Ahn, je presvedčený, že počítače dokážu naučiť ľudí čokoľvek dokonca efektívnejšie ako učitelia. V rozhovore pre podcast No Priors zdôraznil, že kombinácia umelej inteligencie a dát o ľudskej motivácii otvára úplne nové možnosti pre vzdelávanie v globálnom meradle. Existenciu učiteľského povolania to však podľa jeho slov neohrozuje.

Aplikácia na učenie jazykov Duolingo sa silno orientuje na využitie umelej inteligencie (AI) , uviedol portál Fortune . Jej generálnym riaditeľom je Luis von Ahn. Firma, ktorá si vybrala za svojho maskota sovu, počas minulotýždňového hovoru k výsledkom hospodárenia dočasne nahradila svojho generálneho riaditeľa AI avatarom. Ešte kontroverznejšie však bolo aprílové vyhlásenie, keď firma uviedla, že natrvalo nahradí svojich zmluvných pracovníkov umelou inteligenciou. Teraz má dokonca oveľa väčšie ambície. Pomocou svojich používateľov, ktorých má Duolingo mesačne 116 miliónov, nahromadila táto spoločnosť obrovské množstvo údajov o tom, ako sa ľudia učia. Zároveň objavila spôsoby, ako ich udržať dlhodobo motivovaných. V súčasnosti dokonca dokáže predpovedať, ako študent zvládne test ešte predtým, ako ho absolvuje.

Podľa Luisa von Ahna, bude AI individualizovať učenie a väčšina vyučovania v priebehu nasledujúcich desaťročí bude prebiehať pomocou počítačov. „Nie som si istý, či existuje niečo, čo vás počítač naozaj nedokáže naučiť,“ povedal v podcaste No Priors. Domnieva sa, že vzdelávanie prejde radikálnou zmenou, pretože „s AI je učenie jednoducho oveľa ľahšie škálovateľné ako s učiteľmi.“ „Mimochodom, neznamená to, že učitelia sa úplne vytratia. Stále potrebujete ľudí, ktorí budú dohliadať na študentov. Taktiež si nemyslím, že zaniknú školy, pretože potrebujeme zabezpečovať starostlivosť o deti.“

Moderátorka Sarah Guová si to chcela spresniť: „Takže podľa vás by sa školy mohli zaoberať starostlivosťou o deti, zatiaľ čo každý by používal Duolingo?“ spýtala sa svojho hosťa. „Myslím, že to bude niečo také,“ odpovedal von Ahn. Model výučby aplikácie, ktorý je založený na kvízoch a cvičeniach, nie je podľa neho vhodný pre všetky predmety. Napríklad dejepis by sa mohol lepšie učiť prostredníctvom kvalitne spracovaných videí, čo AI zatiaľ dobre nezvláda. Napriek tomu verí, že problém škálovania hrá v prospech AI. „Ak má učiteľ 30 žiakov, nemôže sa každému venovať individuálne,“ uviedol. „Ale počítač to dokáže. Môže mať veľmi presné vedomosti o tom, čo tento konkrétny študent vie a čo mu nejde.“

Finančný riaditeľ firmy sa minulý rok vyjadril v podobnom duchu a uviedol: „AI nám pomáha napodobniť to, čo robí dobrý učiteľ.“ Pomáha teda študentovi naučiť sa učivo, zostať motivovaný, zistiť slabiny a medzery vo vedomostiach. Keďže firma zbierala údaje celé roky od miliónov používateľov, v podstate realizovala 16 000 A/B testov. Aplikácia tak vie napríklad posielať pripomienky presne v čase, keď je najväčšia šanca, že sa človek pustí do učenia, alebo dokáže zadávať úlohy s presne takou náročnosťou, ktorá študenta motivuje a zároveň neodradí.

Niektoré školy už AI vo výučbe využívajú. Týždenník Newsweek nedávno predstavil Alpha School. Ide o sieť súkromných škôl pre deti od škôlky po strednú školu, kde sa učia len dve hodiny denne s pomocou AI. K dispozícii majú sprievodcov, čo je označenie pre učiteľov, ktorí „poskytujú motivačnú a emocionálnu podporu namiesto toho, aby pripravovali učebné plány, prednášali alebo opravovali úlohy.“ Škola má štyri pobočky a ďalších osem plánuje otvoriť. Výška ročného školného sa pohybuje od 40 000 do 65 000 dolárov (od 35 332 do 57 415 eur). Keďže prezident Donald Trump nedávno podpísal výkonný príkaz na podporu vzdelávania v oblasti AI, ďalšie podobné školy by mohli čoskoro nasledovať. Von Ahn však predpokladá, že táto zmena potrvá ešte niekoľko rokov. „Nemyslím si, že už na budúci rok sa spôsob učenia úplne zmení. Pokiaľ ide o vzdelávanie, je to ako s vládou a jednoducho to ide pomaly.“