Elektroakupunktúra: Oživená verzia tradičnej liečby, ktorá vzbudzuje otázky

WASHINGTON - Dá sa do tela zapichnúť niekoľko jemných ihiel, pripojiť ich na slabý elektrický prúd a zbaviť sa bolesti či zdravotných ťažkostí? Takéto účinky sľubuje elektroakupunktúra, modernejšia a nabitejšia verzia klasickej čínskej akupunktúry. Čo na to hovorí veda?

Čo je elektroakupunktúra?

Elektroakupunktúra vychádza z princípov tradičnej čínskej medicíny. Tá pracuje s konceptom životnej energie qi (čchi), ktorá prúdi v tele cez takzvané meridiány. Podľa tejto teórie dochádza k ochoreniam vtedy, keď sa tok qi zablokuje. Zavedením veľmi tenkých ihiel do presne určených bodov na tele, tzv. akupunktúrnych bodov a ich jemným otáčaním či vibráciou by sa mal tento tok opäť obnoviť a mal by navrátiť telu rovnováhu. Západný prístup k akupunktúre je racionálnejší a sústreďuje sa skôr na stimuláciu senzorických nervov prostredníctvom anatomicky zvolených miest vpichu. Hoci mechanizmus účinku nie je dodnes presne objasnený, používa sa ako doplnková liečba pri niektorých zdravotných problémoch. Pri elektroakupunktúre sú však ihly namiesto ručnej manipulácie napojené na slabý elektrický prúd, čo má podľa niektorých zvyšovať účinnosť metódy. Používa sa najmä pri liečbe bolesti a pohybových ťažkostí.



Vedecké dôkazy o účinnosti elektroakupunktúry sú zatiaľ obmedzené. Existujú síce mnohé štúdie, no výsledky nie sú natoľko presvedčivé, aby sa elektroakupunktúra stala súčasťou bežnej klinickej praxe, uviedol portál IFL Science. Napriek tomu sa výskum v tejto oblasti nezastavil. Jedna z významnejších štúdií bola publikovaná v roku 2021 a skúmala účinok elektroakupunktúry na chronickú bolesť pohybového aparátu u onkologických pacientov. Výskumu sa zúčastnilo 360 ľudí. Jedna skupina dostávala elektroakupunktúru počas 12 týždňov, druhá aurikulárnu akupunktúru (vpichy do ušných bodov) a tretia dostávala bežnú starostlivosť. Účastníci hodnotili svoju bolesť na stupnici od 0 do 10. Po 12 týždňoch hlásila skupina s elektroakupunktúrou zníženie bolesti v priemere o 1,9 bodu v porovnaní s bežnou starostlivosťou. Výsledok síce znie sľubne, no vedci upozorňujú, že zníženie nemusí byť klinicky významné. Okrem toho štúdia nezahŕňala falošnú kontrolnú skupinu, ktorá by pomohla odlíšiť skutočný účinok liečby od placebo efektu. Tento nedostatok znižuje dôveryhodnosť výsledkov. Podobné výhrady ako malý počet účastníkov, nekonzistentné metodiky a slabá kvalita štúdií, sú typické aj pre iné výskumy v tejto oblasti.

Je elektroakupunktúra bezpečná?

Za predpokladu, že ju vykonáva vyškolený odborník, je elektroakupunktúra považovaná za bezpečnú. Používajú sa sterilné ihly na jedno použitie, ktoré podliehajú schváleniu FDA. Nevhodne aplikovaná liečba však môže poškodiť nervy či orgány a výnimočne môže dôjsť aj k úrazu elektrickým prúdom alebo popáleninám. Riziká sa znižujú, ak človek navštívi licencovaného akupunkturistu, hoci v USA je licencia vyžadovaná len v niektorých štátoch. Mierne vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť. Najčastejšie ide o pocit na odpadnutie, nevoľnosť, závraty, drobné krvácanie alebo modriny v mieste vpichu. Ľudia s kardiostimulátormi, epilepsiou, krvácavými stavmi alebo so sklonom k záchvatom by sa tejto liečbe mali radšej vyhnúť. Zatiaľ nie je jednoznačné, či elektroakupunktúra naozaj funguje tak, ako jej priaznivci tvrdia. Ak niekto zvažuje túto liečbu, mal by sa najprv poradiť so svojím lekárom, aby zistil, či je pre neho bezpečná a vhodná.