Od antických ruín po rozprávkové zámky: Toto je 7 pokladov Bulharska

BULHARSKO - Chystáte sa na letnú dovolenku do Bulharska? Leňošenie na pláži pri mori je fajn, myslite však aj na to, že táto úžasná krajina je plná zaujímavých historických pamiatok. Niektoré z nich sa dokonca nachádzajú priamo pri obľúbených rezortoch, preto nehľadajte žiadne výhovorky a pustite sa do ich spoznávania.