Prsty ponorené do vody vráskavejú podľa jedného vzorca: Zistenie môže pomôcť polícii

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images / privetik)

NEW YORK - Vždy, keď má človek ruku ponorenú dlhší čas vo vode, jeho prsty zvráskavejú podľa rovnakých vzorov, uvádzajú výskumníci v májovom vydaní vedeckého časopisu Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. Vrásky sa totiž tvoria podľa vzorov podkožných krvných ciev, ktorých tvar sa časom nemení. Informuje o tom TASR podľa správy vedeckého servera Science News.

Mnoho ľudí si myslí, že zvráskavenie končekov prstov vzniká jemným opuchom spôsobeným absorpciou vody do kože. Pred približne dvadsiatimi rokmi však vedci zistili, že tento jav nastáva pre zúženie podkožných krvných ciev. Pri dlhšom pobyte vo vode sa do kože dostane voda a zriedi množstvo soli v kožnom tkanive. Ľudský mozog dá v nadväznosti na to pokyn cievam stiahnuť sa, čím koža na končekoch prstov rúk i nôh získa svoju zvráskavenú formu. Podľa odborníkov ide o evolučný mechanizmus, ktorý pomáha ľuďom zlepšiť úchop pod vodou. Biomedicínsky odborník z Binghamtonskej univerzity Guy German sa otázkami vráskavenia kože začal zaoberať, pretože nedokázal odpovedať na otázku, či sa koža pri dlhšom kontakte s vodou správa vždy rovnako. Spoločne so svojimi študentami preto uskutočnil experiment.

Traja ľudia si pravé ruky namočili do 40-stupňovej vody na 30 minút, odfotili vzor zvráskavených prstov a pokus zopakovali o 24 hodín. Pri porovnávaní zistili, že vrásky mali rovnaký tvar i miesto. Následná matematická analýza potvrdila, že sú takmer totožné. „Teraz by som chcel zistiť odpoveď na otázku, či sa to deje aj v dlhšom časovom horizonte, napríklad po roku, desiatich rokoch alebo päťdesiatich rokoch,“ uvádza German. Ak si podkožné cievy držia svoj tvar celý život podobne ako odtlačky prstov, podľa jeho slov by mohli raz pomôcť pri biometrickej alebo forenznej identifikácii. „Milujem fakt, že počiatok tohto príbehu vyplynul z jednoduchej nevinnej otázky. Otvorilo to obrovské dvere tomu, čo je v podstate nepoznaná veda,“ dodal German.