Lekár varoval pred nebezpečenstvom nadmerného pitia perlivých nápojov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Brazílsky urológ Thales Andrade na Instagrame uviedol, že „nadmerná“ konzumácia sladkých, perlivých nápojov môže spôsobiť obličkové kamene, uviedol portál Daily Mail. Ide o vápnikové usadeniny, ktoré sa tvoria v močových cestách a presúvajú sa do močového mechúra. Ich vylučovanie z tela pri močení vyvoláva ostrú bolesť, nevoľnosť, zvracanie, štípanie alebo pichanie a prípadne aj prítomnosť krvi v moči. Ak sa neliečia, môžu sa presunúť do močového mechúra a viesť k život ohrozujúcim komplikáciám, ako je zlyhanie obličiek alebo sepsa. Lekár zároveň divákom ukázal misku s tridsiatimi piatimi veľkými žltými kameňmi, ktoré vybral z tela pacienta. Uviedol aj to, že tento muž pil dlhodobo tri litre Coca-Coly denne. Konzumácia prílišného množstva koly, ktorá obsahuje veľké množstvo cukru, môže zvýšiť podiel vápnika v tele a tým aj riziko vzniku kameňov. Navyše, sýtené nápoje sú plné chemických látok, ako je kyselina fosforečná, ktorá v obličkách vytvára kyslé prostredie a to ďalej podporuje tvorbu tvrdých kamenných hrudiek. Andrade doplnil: „Základnými opatreniami prevencie sú udržiavanie dostatočnej hydratácie a vyhýbanie sa nadmernej konzumácii sódy. Zdravie obličiek sa začína pri každodennom výbere toho, čo pijeme.“

Podľa Národnej nadácie pre obličky platí, že čím väčší je kameň, tým výraznejšie sú jeho príznaky. Pacienti sa často sťažujú na silnú bolesť na oboch stranách dolnej časti chrbta. Tieto obdobia intenzívnej bolesti môžu trvať niekoľko minút alebo hodín. Krv v moči, infekcia močových ciest a pocit nevoľnosti alebo zvracanie sú tiež ďalšími bežnými varovnými príznakmi tohto ochorenia. Obličkové kamene postihujú viac ako jedného z desiatich ľudí, väčšinou vo veku od 30 do 60 rokov. Príčinou ich vzniku sú odpadové produkty v krvi, ktoré tvoria kryštály. Tie sa časom nahromadia a vytvoria tvrdú hrudku podobnú kameňu. Keď sa obličkový kameň vytvorí, telo sa ho snaží vylúčiť močom. Väčšina z nich je malá a tento proces zvládne pacient aj doma. Keď sú však príliš veľké, na ich odstránenie je potrebný zákrok lekára.