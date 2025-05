Nová štúdia varuje: Energetické nápoje môžu zvýšiť riziko rakoviny krvi

ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Vo výsledkoch štúdie amerických vedcov sa uvádza, že aminokyselina taurín, ktorá sa často pridáva do energetických nápojov ako Red Bull a Celsius, môže slúžiť ako zdroj energie pre rakovinové bunky leukémie, ktoré sa vyvíjajú v kostnej dreni, uviedol portál New York Post. „Naša práca naznačuje, že by bolo zaujímavé starostlivo zvážiť riziká a prínosy suplementácie taurínom u pacientov s leukémiou,“ uvádzajú autori štúdie v časopise Nature. Ľudské telo prirodzene produkuje taurín a používaný bol na zmiernenie vedľajších účinkov chemoterapie u pacientov s leukémiou. Vedci z Univerzity v Rochesteri v New Yorku sa však domnievajú, že dodatočný príjem tejto látky by mohol v skutočnosti zhoršiť stav rakoviny krvi. Uviedli, že ich štúdia poukazuje na potrebu starostlivého zhodnotenia rizika a prínosov dodávaného taurínu pre pacientov s leukémiou, ako aj na riziko pre tých, ktorí pijú energetické nápoje.

Hoci je štúdia ešte stále v počiatočných fázach, vedci sú optimistickí a dúfajú, že produkcia taurínu v bunkách leukémie by mohla predstavovať nový prístup v liečbe týchto agresívnych ochorení. Ich experimenty na myšiach a ľudských bunkách leukémie ukázali, že blokovanie vstupu taurínu do buniek by mohlo spomaliť progresiu ochorenia. Štúdia je súčasťou širšieho výskumu, ktorý je zameraný na potenciálnu úlohu taurínu pri podporovaní iných druhov onkologických ochorení, ako je rakovina hrubého čreva. Podľa Mayo Clinic sa táto látka prirodzene vyskytuje v potravinách obsahujúcich bielkoviny, ako je mäso alebo ryby. Často sa používa v energetických nápojoch, pretože môže pomôcť s trávením, udržiavaním správnej hydratácie a rovnováhy elektrolytov a podporovať všeobecnú funkciu centrálnej nervovej sústavy.

Nová štúdia skúmala myši s génom SLC6A6, ktorý je zodpovedný za transport taurínu v tele. Jej autori transplantovali do týchto hlodavcov aj vzorky ľudských leukemických buniek. Zistili, že špecifická skupina zdravých buniek kostnej drene produkuje taurín a vytvára prostredie, v ktorom sa vyvíja leukémia. Gén SLC6A6 následne prenáša túto látku z kostnej drene do leukemických buniek. Keď rakovinové bunky čerpajú taurín, prechádzajú procesom nazývaným glykolýza, pri ktorom bunky rozkladajú glukózu na výrobu energie. Tento proces poskytuje rakovinovým bunkám energiu na delenie a množenie, čo je dôvod, prečo môže byť leukémia agresívnejšia, keďže vytvára viac rakovinových buniek.