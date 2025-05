Tínedžerka (19) šokovala svojím priznaním: Klamem o tom, že mám rakovinu! Z dôvodu odpadnete

Ilustračná foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN – Devätnásťročná Kate uviedla, že jej lekári v roku 2020 diagnostikovali Non-Hodgkinov lymfóm, rakovinu bielych krviniek. Po úspešnej operácii nádoru na nohe ju vyhlásili za zdravú. Už počas liečby si všimla, že sa k nej ľudia správajú inak, dostávala viac pozornosti a učitelia od nej vyžadovali menej. Rozhodla sa to využiť vo svoj prospech.

„Keď ma choroba dostala do centra pozornosti a ľudia ma obdivovali, bolo to ako sila, po ktorej som vždy túžila,“ priznala Kate pre denník Daily Mail. Po vyliečení však nastal zlom. Kate začala pracovať vo fast foode, kde musela dlhé hodiny stáť na nohách. „Strašne ma boleli nohy, a tak som raz povedala šéfovi, že mám hrčku na krku a potrebujem si sadnúť.“ Tak vznikla séria klamstiev. Dnes priznáva, že rakovinou sa vyhovárala už štyri- až päťkrát. „Používam to ako únik – či už z práce alebo pri hádke s kamarátkou,“ povedala. Dodala, že vždy sa bála zlyhania, a preto volila ľahšiu cestu.

(Zdroj: Getty Images)

Hoci sa jej lož zatiaľ „vypláca“, cíti silné výčitky. „Nie preto, že sa bojím, čo si o mne ľudia pomyslia. Ale preto, že som zneužila vážnu chorobu, ktorá mnohým ničí životy. A to si neviem odpustiť.“ Svoje priznanie zverejnila aj na Reddite, kde požiadala o radu. „Nechcem byť týmto človekom. Chcem sa ospravedlniť každému, kto si touto chorobou naozaj prešiel. Vzala som niečo bolestivé a urobila z toho nástroj pre pozornosť,“ uviedla vo svojom príspevku. „Prosím, pomôžte mi,“ napísala ďalej. Jej priznanie vyvolalo vlnu reakcií, ktoré boli rozporuplné. Niektorí ju odsúdili za to, že klame ostatných, iní sa snažili porozumieť jej pohnútkam.

„Áno, si fakt hrozný človek, keď o niečom takom klameš,“ odkázal jej jeden používateľ. Ďalší jej odporučil okamžite vyhľadať odbornú pomoc: „Si závislá od pozornosti. Potrebuješ psychológa.“ Pribudli aj varovania: „Zneužívaš vlastnú diagnózu. Bude to len horšie, kým sa nedostaneš do bodu, z ktorého nebude návratu. Začni s terapiou, kým sa to nevymkne spod kontroly.“ Iný používateľ reagoval emotívne: „Prišiel som o mamu kvôli rakovine. Nemám zľutovanie s ľuďmi, ktorí o nej klamú.“ Napriek kritike Kate uviedla, že svoje priznanie nezverejnila preto, aby vyvolala súcit. „Chcela som, aby sa niekto možno našiel v tom, čo prežívam. Možno nie v tom klamaní, ale v pocite neviditeľnosti.“