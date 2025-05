Málokto vie, ako vyzerali slovanské hrady: V replike sídla z 9. storočia ich spoznáte zvonku aj zvnútra

NEMECKO - Repliku slovanského hradu z 9. storočia, ktorá stojí neďaleko brandenburskej dedinky Raddusch, navštívi ročne až 50.000 ľudí, prevažne nemeckých turistov. Nový prevádzkovateľ, nadácia Slavonic Europe na čele s česko-nemeckým občanom Davidom Chmelíkom, by to chcela zmeniť. Do múzea vzdialeného zhruba 100 kilometrov od českých hraníc by chcela prilákať výrazne viac českých návštevníkov, vrátane školských výprav. Chystá sa preto rozšíriť múzeum, vybudovať repliku slovanskej dediny aj malú zoologickú záhradu, povedal Chmelík v rozhovore s ČTK.