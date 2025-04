Páni, hovorí vám TIETO frázy aj vaša polovička? Nemyslí to s vami vážne, varuje odborníčka

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Keď žena povie: „Nechcem zničiť naše priateľstvo,“ tak tým pravdepodobne myslí: „Nepriťahuješ ma, ale si môj priateľ a nechcem zraniť tvoje city.“ Ak sa neúspešne snažíte nadviazať flirtujúcu výmenu textových správ, Andersonová hovorí, že výhovorka vašej polovičky: „Písanie správ mi veľmi nejde,“ by sa pravdepodobne dalo preložiť ako: „V skutočnosti nemám záujem a odpovedám len zo slušnosti.“ A pokiaľ sa muž počas randenia nikdy neobjavil na ženskej sieti Instagram, môže to byť výstražné znamenie, že žena nechce, aby ostatní vedeli, s kým randí. Ak sa jej muž napokon spýta, prečo sa ňom nezmieňuje a ona odpovie: „Nezverejňujem, s kým chodím na sociálnych sieťach,“ pravdepodobne tým myslí: „Nechcem, aby ľudia vedeli, že spolu chodíme... aspoň zatiaľ nie,“ tvrdí odborníčka.

Je však otázne, či sú lepšie tieto zdvorilostné, no často zavádzajúce správy, alebo úplné ignorovanie. S tým sa totiž stretáva veľké množstvo ľudí. Prieskum spoločnosti NumberBarn napríklad zistil, že až 75 percent nezadaných ľudí sa stalo obeťou úplnej ignorácie, čo znamená, že ich potenciálna polovička náhle zmizla ako duch. Ako však spoznáte, že osoba, s ktorou sa rozprávate, sa chystá zmiznúť? Sexuálna a vzťahová terapeutka Karli Kucková zhromaždila náznaky, kedy váš románik mieri ku koncu. Pre denník Daily Mail povedala, že bežným znakom je, keď váš partner zrazu nemá jasné plány. Keď niekto hovorí veci ako „potrebujem si dvakrát skontrolovať kalendár“ alebo „dám ti vedieť, keď budem mať čas“, môže sa časom vytratiť. Odborníčka tiež odporúča, aby si nezadaní všímali, keď činy niekoho nezodpovedajú jeho sladkým rečiam. Presne ako povedala Andersonová, skutky hovoria hlasnejšie ako slová.

Ďalším náznakom, že sa vaša zamilovanosť môže zmeniť na ducha, je aj to, ak druhej osobe trvá nezvyčajne dlho, kým odpovie na vaše správy. Už to vás môže naozaj vystrašiť. A jedným z najzničujúcejších ukazovateľov úplnej ignorácie je, keď partner či partnerka zruší vaše rande na poslednú chvíľu a má chabé výhovorky. Obe odborníčky preto radia, aby ste so svojím potenciálnych partnerom či partnerkou komunikovali jasne a otvorene. Je to lepšia voľba ako zavádzanie či absolútne ignorovanie.