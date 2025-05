Nové dôkazy o 11. septembri: Mrazivé detaily! TENTO muž má byť spojený s útokmi, ktoré zabili tritisíc ľudí

Do Dvojičiek vrazili dve lietadlá. (Zdroj: SITA)

NEW YORK - Teroristické útoky z 11. septembra v Spojených štátoch sa stali pred viac ako 20 rokmi, ale tento deň stále rezonuje nielen v americkej spoločnosti. Nedávno sa zistilo, že osoba, ktorá unikala hľadáčiku vyšetrovateľov, bola v kontakte s dvoma útočníkmi a nové dôkazy naznačujú jej hlbšie zapojenie do masakra.

V prípade 9/11 išlo podľa portálu Unilad o štyri koordinované útoky spáchané islamskými extrémistami napojenými na al-Káidu. V jednom z najdesivejších momentov modernej americkej histórie narazili dve komerčné lietadlá do Severnej a Južnej veže Svetového obchodného centra v New Yorku. Tretie lietadlo narazilo do budovy Pentagónu a štvrté havarovalo na poli v západnej Pensylvánii po tom, čo sa cestujúci pokúsili prevziať kontrolu nad lietadlom. Celkovo zahynulo 2 977 ľudí.

Ako sa dalo očakávať, po útokoch nasledovali rozsiahle vyšetrovania. Podľa správy CBS News sa objavili nové dôkazy o osobe údajne spojenej s týmito útokmi. Saudský občan Omar Al-Bayoumi bol po útokoch prelustrovaný, no v roku 2004 ho Komisia pre vyšetrovanie 11. septembra označila za „nepravdepodobného kandidáta na tajnú spoluprácu s islamskými extrémistami“. Nedávno však objavené dôkazy z jeho bytu v USA z roku 2001 vrhli na jeho prípad nové svetlo. Podľa Giny Bennettovej, protiteroristickej analytičky CIA z čias útokov, mohli byť prehliadnuté kľúčové informácie. Bennettová uviedla, že na základe dôkazov, ktoré videla, verí, že Bayoumi bol „sprostredkovateľom al-Káidy“ a poskytol podstatnú podporu dvom únoscom, „bez ktorej by ich možno chytili“.

Naozaj bol len turista?

FBI potvrdila, že Bayoumi bol agentom saudskej tajnej služby a mal blízke väzby na dvoch únoscov. Minulý rok sa v rámci žaloby rodín obetí 11. septembra proti Saudskej Arábii odpečatili dôkazy pred federálnym súdom. Medzi nimi aj video, ktoré Bayoumi natočil vo Washingtone počas niekoľkých dní v lete 1999. Video obsahuje zábery vchodov a východov z Kapitolu, bezpečnostných stanovíšť, modelu budovy a blízkych pamätihodností. Bayoumi vo videu ukazuje na Washingtonský monument a poznamenáva, že letisko nie je ďaleko, čo podľa bývalého supervízora FBI Richarda Lamberta predstavuje dôležitú informáciu v súvislosti s plánovaným útokom.

Saudská vláda tvrdí, že ide len o turistické video. Ďalším dôkazom, ktorý vyvolal záujem o Bayoumiho, je náčrt a rovnica, o ktorých tvrdil, že ich napísal počas výsluchu v roku 2021. Vraj si na tieto poznámky veľmi nespomína, rovnica sa týkala výšky lietadla od zeme v míľach a vzdialenosti lietadla k horizontu. Odborníci uviedli, že rovnica mohla byť použitá pilotom na výpočet klesania, aby zasiahol cieľ. „Možno je to rovnica, ktorú sme sa učili na strednej škole a snažil som sa si ju len vybaviť a vyriešiť ju,“ bránil sa vtedy Bayoumi. Tiež sa stretol s únoscami lietadla Nawafom al-Hazmim a Khalidom al-Mihdharom v Los Angeles začiatkom roka 2000. Tvrdí však, že šlo len o náhodné stretnutie a chcel im len pomôcť usadiť sa v USA. Po útokoch sa Bayoumi presťahoval späť do Saudskej Arábie a nikdy nebol z ničoho obvinený.