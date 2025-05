Stredoveký cintorín vydal DESIVÉ tajomstvo: Pozostatky prezrádzajú čosi, čo vedci nedokážu pochopiť!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

CARDIFF – Archeológovia sú zaskočení objavom starobylého cintorína zo 6. alebo 7. storočia, ktorý odhalili neďaleko letiska v Cardiffe. Miesto plné záhad postupne odhaľuje svoje tajomstvá, no odpovede zatiaľ prinášajú viac otázok než vysvetlení.

Od oznámenia nálezu uplynul už rok. V hroboch našli desiatky kostier, pričom viaceré boli uložené v nezvyčajných polohách a sprevádzané artefaktmi, ktoré vedcov prekvapili. Najnovšie zistenia podľa BBC ukazujú, že väčšinu zosnulých tvorili ženy. Ich kosti nesú známky ťažkej fyzickej práce, no zároveň sa pri nich našli predmety, ktoré naznačujú prepych a bohatstvo. K najšokujúcejším objavom patrí telo ženy, ktorá bola namiesto dôstojného pohrebu bezcitne hodená do priekopy. Jej osud kontrastuje s ostatnými zosnulými, ktorí boli pochovaní s mimoriadnou starostlivosťou. Zvláštne sú aj nálezy dvoch detských kostier. Vzhľadom na vysokú detskú úmrtnosť tej doby ide o prekvapivo nízky počet.

Archeologička Marion Shinerová z Cardiffskej univerzity uviedla, že pôda použitá na zasypanie detských hrobov je odlišná – tmavšia a organickejšia než pri hroboch dospelých. Naznačuje to, že ich pochovali neskôr, po istom časovom odstupe. Medzi artefaktmi našli úlomky keramiky a skla s jemnými rytinami. Vedci predpokladajú, že ich na cintorín priniesli príbuzní počas pietnych osláv. Sklo pochádzalo pravdepodobne z oblasti Levanty, spracované bolo vo Francúzsku a na britské ostrovy sa dostalo s vínom. Podľa vedúceho projektu Andyho Seamana to naznačuje, že ide o pohrebisko komunity so spoločenským významom. „Zakaždým, keď si myslíme, že niečomu rozumieme, objaví sa niečo iné,“ povedal Seaman. Každý zosnulý bol uložený veľmi dôsledne – niektorí v ľahu, iní v skrčenej polohe, všetci však otočení od východu na západ.

Výnimkou je len spomínaná žena v priekope. Vedci sa domnievajú, že mohla byť vyvrheľom alebo zločincom. Jej kosti skúmajú v laboratóriu Cardiffskej univerzity. Odborníčka na osteológiu Katie Faillacová odhaduje, že žena mala 30 až 40 rokov. Utrpela zlomeninu ruky, ktorá sa zahojila, a trpela bolestivým zápalom zuba. Desať ďalších kostier prechádza podrobnejšou analýzou. Predbežné výsledky ukazujú, že pochovaní ľudia nepochádzali výlučne z miestneho okolia – niektorí mohli prísť z rôznych kútov Walesu či juhozápadného Anglicka. DNA testy by mohli odhaliť prípadné rodinné väzby medzi zosnulými. Veľký záujem vedcov vzbudili zuby. Vďaka svojmu rastu dokážu zachytiť dlhodobé stravovacie návyky. Ukazuje sa, že komunita konzumovala hlavne jedlá bohaté na sacharidy, mäso takmer úplne chýbalo. „Ryby sa v jedálničku nevyskytovali vôbec. Po odchode Rimanov zmizli z potravy úplne – a to je jeden z veľkých záhadných javov,“ uviedla Faillacová.

Výskum bude pokračovať aj počas tohto leta. Archeológovia plánujú odkryť druhú polovicu cintorína. Seaman dúfa, že sa podarí zostaviť mozaiku príbehov jednotlivcov aj širšej komunity. „O životoch kráľov a kráľovien toho vieme dosť, ale o bežných ľuďoch veľmi málo. Toto je jedinečná príležitosť pochopiť každodenný život jednej historickej komunity do najmenších detailov,“ povedal. Zatiaľ však miesto zostáva záhadné. A každé nové odhalenie vnáša do príbehu ďalšie vrstvy otáznikov.