TikToker chcel dokázať, že Vatikán tají pápežovu smrť: VIDEO Vošiel do nemocnice a... Toto nečakal!

(Zdroj: SITA/Christopher Furlong/Pool Photo via AP/Instagram/ottavo2.0official)

RÍM - Po hospitalizácii pápeža Františka sa internetom začali šíriť konšpiračné teórie, že zomrel a Vatikán to tají. Dvaja talianski TikTokeri sa rozhodli konať – prenikli do nemocnice, aby zistili pravdu. Ich „vyšetrovanie“ však odhalilo len jednu vec.

Taliansky TikToker Ottavo sa vybral do nemocnice Gemelli v Ríme, kde bol hospitalizovaný 88-ročný pápež František so zápalom pľúc. Chcel na vlastnej koži dokázať, že konšpiračná teória, ktorá sa šíri na sociálnych sieťach, je pravdivá – teda že pápež zomrel a Vatikán jeho smrť tají. „Nie je tu žiadna ochranka, nič. Keby tu bol, nikdy by som sa nedostal tak ďaleko. Podľa mňa je pápež František mŕtvy,“ vyhlásil Ottavo, ktorý má na TikToku 10 000 sledovateľov. Jeho „dôkaz“ však mal vážnu trhlinu – vošiel na nesprávne oddelenie, informuje denník The Guardian.

Rovnakú chybu pred ním urobil aj iný TikToker, ktorý vystupuje pod prezývkou Er Bombolino. Ten sa do nemocnice dostal o niekoľko dní skôr, no rovnako nebol úspešný. Vatikán sa medzitým snaží bojovať proti vlnám falošných správ, ktoré sa šíria internetom. Od Františkovej hospitalizácie ho už štyrikrát falošne „pochovali“ a na sociálnych sieťach sa objavilo množstvo manipulovaných fotografií, napríklad zábery pápeža s kyslíkovou maskou na nemocničnom lôžku.

Hoci lekári v pondelok oznámili, že František už nie je v bezprostrednom ohrození života a dobre reaguje na liečbu, Vatikán musel podniknúť protiopatrenia. Minulý štvrtok pápež nahral a zverejnil zvukový odkaz, v ktorom poďakoval za modlitby. Jeho zadýchaný hlas mal byť jasným dôkazom, že stále žije. Hovorca Vatikánu pre denník The Guardian uviedol: „Falošné správy hovoria samy za seba. Pravidelne a transparentne informujeme o zdravotnom stave Svätého Otca. Každý si môže urobiť vlastný záver.“

TikTokeri Ottavo a Er Bombolino sa bránia, že nie sú konšpirátori, len hľadajú pravdu. „Sme lojálni k pápežovi Františkovi. Kde však je?“ pýtajú sa vo videu na Instagrame. Vatikán na tieto otázky reagoval stručne: „Každý si môže slobodne vybrať, ako a kedy bude videný.“