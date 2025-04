Šéf pobúril internet správou, ktorú poslal bývalému zamestnancovi: Robí si srandu?! Spadne vám sánka

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ben Askins, odborník na pracovné prostredie vo Veľkej Británii, sa pravidelne dostáva do popredia na sociálnych sieťach vďaka zdieľaniu anonymných textových správ medzi zamestnancami a ich vedúcimi. Tentoraz však zdieľal výmenu, ktorá šokovala aj tých najskúsenejších v oblasti pracovného práva. V tejto šokujúcej výmene požiadal šéf bývalého zamestnanca, ktorý bol nedávno prepustený, o pomoc pri riešení problémov s novou aktualizáciou softvéru. „Musím sa ťa niečo spýtať,“ začal manažér, vysvetľujúc, že tím, ktorý mal za úlohu vyriešiť problém so softvérom, zlyhal a potrebovali pomoc bývalého zamestnanca. „Vtipkuješ? Prepustil si ma a teraz ma prosíš o pomoc?“ reagoval bývalý zamestnanec, ktorého reakcia bola pre mnohých zrozumiteľná. Šéf sa následne ospravedlnil za nepríjemnosť, ale vysvetlil, že nový tím nevedel problém vyriešiť.

Bývalý zamestnanec súhlasil, že mu pomôže, ale žiadal za svoj čas príplatok – konkrétne „pol dňa platu“. Šéf reagoval skepticky a argumentoval, že celá záležitosť by nemala trvať dlhšie ako hodinu a že by nemal dostať viac peňazí. „Pracovali sme spolu dlho. Nemôžeš to urobiť pre mňa?“ spýtal sa. Askinsa zarazila predovšetkým bizarnosť celej situácie. Podľa jeho slov by celej výmene bolo možné zabrániť, ak by hodnotný zamestnanec nebol prepustený. „Čo to robíš, prepúšťaš jediného človeka, ktorý dokáže vykonať túto prácu?“ pýtal sa Askins. Odborník zdôraznil, že výmena správ poukazuje na širší problém, ktorým je častá tendencia pracovísk príliš sa spoliehať na niekoľkých kľúčových členov tímu. Podľa Askinsa by viac ľudí malo byť vyškolených na riešenie problémov, aby dokázali vykonávať svoju prácu aj po tom, čo niektorého zo zamestnancov prepustia.

Reakcie používateľov sociálnej siete boli jednoznačne šokujúce. Mnoho komentujúcich vyjadrilo prekvapenie a pobúrenie nad tým, že šéf požiadal prepusteného zamestnanca o pomoc. Jeden z komentujúcich napísal: „Nepochopiteľné!“ Iný zasa prezradil, že sa mu stalo niečo podobné, keď ho vedenie z bývalej práce neustále kontaktovalo aj napriek tomu, že ho pred časom prepustilo. Niektorých zase prekvapila ochota bývalého zamestnanca, ktorý by ponuku zobral za tak málo peňazí.