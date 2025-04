Dokážete do trojuholníka doplniť správne čísla? Tento hlavolam poriadne otestuje vašu logiku

(Zdroj: TikTok/wizeprep)

Zadanie zverejnil používateľ TikToku známy ako @wizeprep. Na videu ukazuje trojuholník, okolo ktorého je rozmiestnených deväť kruhov. Úloha znie jasne: „Umiestnite čísla od 1 do 9 do kruhov tak, aby súčet čísel na každej strane trojuholníka bol 17. Čísla sa nesmú opakovať.“ V úvode videa tvorca ukáže nesprávny príklad, keď čísla jednoducho zoradí za sebou – čím naznačí, že výzva si žiada viac premýšľania. Riešenie ponecháva na divákov, ktorých vyzýva, aby svoj výsledok zdieľali v komentároch.

Jeden z komentujúcich priznal: „Normálne by som to skúšal viackrát, ale je 3:42 ráno, takže sa mi fakt nechce.“ Ďalší používateľ uviedol, že riešení existuje až 96, no objavili sa aj sebavedomé hlášky typu: „Výzva prijatá.“ Skúsite to rozlúsknuť?

Riešenie

Používateľ opísal jedno z riešení takto: „Z ľavého rohu doprava: 3 + 5 + 7 + 2 = 17. Z pravého dolného rohu smerom nahor: 1 + 9 + 4 + 3 = 17. Zhora smerom do ľavého dolného rohu: 2 + 6 + 8 + 1 = 17,“ Ďalší z komentujúcich sa podelil o alternatívne riešenie, ktoré je tiež správne: „1 + 5 + 9 + 2 = 17 (ľavá strana); 1 + 6 + 7 + 3 = 17 (pravá strana); 2 + 4 + 8 + 3 = 17 (spodná strana).“