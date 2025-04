Vedci odhalili, ako uvariť DOKONALÉ vajíčka natvrdo: Je to šokujúco jednoduché!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Podľa výskumného tímu z Univerzity Frederica II. v Neapole spočíva problém v rozdielnych teplotách potrebných na ideálne uvarenie bielka a žĺtka. Bielok potrebuje teplotu približne 85 stupňov Celzia, zatiaľ čo žĺtok si vyžaduje len okolo 65 stupňov Celzia. Svoje zistenia publikovali v odbornom časopise Communications Engineering. Tvrdia, že ich metóda vedie nielen k chutnejšiemu výsledku, ale aj k vyššej výživovej hodnote vajec. Má to však jeden háčik: budete potrebovať dve nádoby s vodou, teplomer a viac než pol hodiny času.

(Zdroj: Getty Images)

Metóda, ktorá kombinuje presnosť a trpezlivosť

Technika spočíva v striedavom vkladaní vajíčok do horúcej vody (100 stupňov Celzia) a chladnej vody s teplotou približne 30 stupňov Celzia. Vajce najprv vložte na dve minúty do vriacej vody, následne na dve minúty do chladnej, a tento cyklus opakujte celkovo osemkrát – teda presne 32 minút. V praxi je udržiavanie konštantnej teploty chladnej vody výzvou. Len samotné vloženie vajíčka, ktoré sa práve varilo, môže zvýšiť teplotu o niekoľko stupňov. Vedci preto odporúčajú začínať s vodou ohriatou na 28 stupňov Celzia a počas chladenia vajce jemne miešať. Taktiež odporúčajú mierne narušiť škrupinu na jednom konci pre lepší prenos tepla.

(Zdroj: Getty Images)

Ako sa z varenia vajec stal vedecký projekt

Vedci z neapolskej univerzity sa špecializujú na výskum materiálových štruktúr pri rôznych teplotách. Ich bežným zameraním sú polyméry a plasty. Vedúci výskumu, profesor Ernesto Di Maio, však prijal výzvu kolegu, aby aplikoval svoje poznatky na niečo bežné, ako napríklad jedlo, informuje portál National Geographic. Dozvedel sa tiež o šéfkuchárovi, ktorý predáva vajíčka pripravené špeciálnou technikou za 80 eur za kus – oddelene varí bielok a žĺtok a potom ich opäť spojí. Výskum viedla doktorandka Emilia Di Lorenzová, ktorá najskôr niekoľko týždňov vytvárala počítačové simulácie prenosu tepla cez škrupinu až do vnútra vajíčka.

Pomocou matematického modelovania a simulácií v oblasti dynamiky tekutín sa snažila nájsť ideálny časovo-teplotný profil. Paradoxne, sama priznala, že vajcia nemá rada. „Takže som ju týmto projektom tak trochu mučil,“ priznal s úsmevom Di Maio. Na Veľkú noc pripravil „vedecké“ vajcia pre svoju rodinu – a výsledok všetkých prekvapil. „Boli nadšení, ako chutia,“ povedal. Záver výskumu? Správne pochopenie fyziky a teplotných procesov môže výrazne zlepšiť aj tie najjednoduchšie aspekty každodenného života – dokonca aj taký obyčajný moment, akým je jedenie vajíčka.