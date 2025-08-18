Viete, na čo slúžia držadlá v interiéri auta? Ľudia sú šokovaní, čo všetko o nich zistili!

LONDÝN - Jednými z najviac prehliadaných prvkov v zariadení auta sú rozhodne sklopné držiaky upevnené predovšetkým na strope interiéru. Niektorí vodiči a spolujazdci ich takmer nevyužívajú, no ako sa ukázalo, môžu byť oveľa užitočnejšie, ako sa na prvý pohľad zdá. Na čo všetko môžu poslúžiť, prekvapilo aj dlhoročných užívateľov tohto obľúbeného dopravného prostriedku.
Na prvý pohľad sa môžu sklopné madlá, bežne umiestnené na strope auta nad sedadlami spolujazdcov, zdať dosť zbytočné. Ale sú štandardným vybavením moderných vozidiel a môžu byť dôležitým bezpečnostným prvkom. Odborníci z Check This Car pre britský spravodajský portál The Express uviedli: „Keď nastúpite do auta, či už ako vodič alebo spolujazdec, môžete si všimnúť robustné držadlá nad oknami. Aj keď sa môžu zdať ako nepodstatné, v skutočnosti slúžia na rôzne praktické účely. Úchopné rukoväte poskytujú oporu pri nastupovaní alebo vystupovaní z vozidla, čo je užitočné najmä pre starších cestujúcich a iné osoby s problémami s mobilitou. Používateľ invalidného vozíka alebo ktokoľvek, kto nemá silu v nohách, ich môže použiť na udržanie stability. Madlá v aute fungujú podobne ako malá v kúpeľni.“
Nemusíte však byť ani odborníci, aby ste prišli aj na niekoľko ďalších spôsobov využitia. Na portáli Reddit r/NoStupidQuestions sa niekto spýtal: "Aký zmysel majú držadlá v autách?" a našlo sa kopec užívateľov, ktorí sa podelili so svojimi skúsenosťami. "Ja ako vysoký muž ho uchopím, aby som si pomohol znížiť sedadlo a znova keď vystupujem," uviedol jeden z komentujúcich. "Pri madlách nad zadnými sedadlami ide o stabilitu. Napríklad, keď auto prudko zatáča, pasažier sa ho môže držať a pomáha mu to, aby sa nenaklonil,“ vysvetlil ďalší.
Jeden zo ženských profilov na TikToku @sanne_vberkel sa tiež tiež podelil so svojím odhalením. Ohromene totiž zistila, ako treba madlá správe používať. Po uchopení jedného si uvedomila, že vo vnútri je malý háčik. Po prevrátení západky sa stalo to, že držadlo zostalo na svojom mieste a nevyklopilo sa opäť smerom nahor. Ne jednej strane je potom ľahšie sa ho držať a na druhej ho môžete použiť ako vešiak na vecí. Jej sledovatelia boli šokovaní tým, že aj na "staré kolená" sa môžu z TikToku naučiť niečo nečakané. Niekto iný potom dodal, že je preto dôležité prečítať si manuál. "Ľudia sa mi smejú, ale budete prekvapení, čo vaše auto dokáže,“ uzavrel.