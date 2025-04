Petrovi (49) sa obrátil život naruby: Lekári mu diagnostikovali demenciu! PRVÉ príznaky si všimol v práci

Peter mal iba 49 rokov, keď mu diagnostikovali demenciu. (Zdroj: Getty Images/YouTube/Peter Alexander)

LONDÝN - Angličanovi Petrovi Alexandrovi chýbal iba rok do 50-tky, keď sa zrazu musel prispôsobiť úplne novému spôsobu života. Mohla za to diagnóza, ktorá ho pripravila nielen o prácu, ale postupne ho oberá o jeho pamäť aj schopnosti. Dnes má 56 rokov a zanietene bojuje proti stigme, že demencia býva spájaná najmä so staršími ľuďmi.