Mamička (34) nosila 100 dní tie isté šaty: ŠOKUJÚCE výsledky experimentu! Tento materiál vydrží všetko

Brittany Balinskiová, matka štyroch detí, sa rozhodla poukázať na všestrannosť vlny tým, že od 17. decembra 2024 do 26. marca 2025 denne nosila rovnaké šaty z vlny. Tento experiment, ktorý dokumentovala na TikToku, prilákal tisíce sledujúcich, ale aj vlnu kritiky. Hlavným cieľom jej výzvy bolo vyvrátiť stereotypy o vlne ako materiáli „pre staršie dámy“ a upozorniť na jej výhody – od prirodzenej termoregulácie až po schopnosť odpudzovať škvrny a pachy. Balinskiová sa dlhodobo venuje propagácii prirodzeného životného štýlu. Je zástankyňou barefoot obuvi, ktorú nosí nielen ona, ale aj jej deti – Benedykt (8), Sylvester (6), Otylia (4) a Olympia (2). S manželom Damianom sa dokonca rozhodli pre domáce pôrody a pri výchove detí odmietajú používanie plienok. Práve pri tejto metóde objavila vlastnosti vlny, ktoré považuje za revolučné.

„Môžu sa na ňu vymočiť, a ak ste dostatočne rýchli, moč sa dá doslova vyliať. Ak sa však tekutina vstrebe, stačí odev zavesiť a do hodiny sa všetka vlhkosť odparí,“ vysvetlila Balinskiová pre denník The Independent. V jednom zo svojich videí predstavila svoju vlnovú posteľnú súpravu, ktorá zahŕňa ovčiu kožušinu, prikrývku, obliečky na vankúše a vrchný matracový poťah z vlny. Tvrdí, že tieto materiály regulujú telesnú teplotu počas noci a nie je nutné ich prať. „Stačí ich jednoducho vyvetrať, pokiaľ nie sú viditeľne znečistené,“ vysvetľuje. Odvoláva sa pritom na odporúčania organizácie British Wool, ktorá združuje farmárov a odborníkov na vlnu. Podľa nich prírodné oleje obsiahnuté vo vlne odpudzujú škvrny a pachy, vďaka čomu materiál zostáva svieži aj bez častého prania. Na potvrdenie výnimočných vlastností vlny sa Balinskiová rozhodla prijať 100-dňovú výzvu a nosiť tie isté vlnové šaty každý deň.

„Začala som úplne spontánne, vôbec som to nemala v pláne,“ priznala. „Objednala som si šaty, pridala sa do facebookovej skupiny a tam som zistila, že existuje táto výzva. Natočila som video na TikTok a keď som o tom raz povedala, rozhodla som sa, že to skúsim.“ Aby ukázala, že vlna je praktická aj v modernom šatníku, každý deň predvádzala rôzne spôsoby, ako šaty nosiť – kombinovala ich s opaskami, vrstvením či dokonca ich zastrčila do džínsov. Podľa jej slov boli šaty mimoriadne odolné. „Ľudia si myslia, že som blázon,“ dodala.

Jej experiment vyvolal rôzne reakcie. Zatiaľ čo niektorí ju podporujú ako priekopníčku udržateľnej módy, iní ju kritizujú za nedostatočnú hygienu. Balinskiová však nerozumie, prečo to ľudí tak šokuje. „Nerobím nič obscénne ani zvláštne,“ povedala. „Jednoducho sa na veci pozerám z prirodzenejšej perspektívy.“ Podľa nej ide najmä o udržateľnosť, uvedomelé nakupovanie a minimalistický životný štýl, čo je podľa jej slov prospešné aj pre rodinný rozpočet.