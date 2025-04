Zvrátený trend vraj zachraňuje manželstvá: Muži nechávajú svoje manželky spávať s inými! Páry odhalili detaily

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Skupina manželov sa spojila s webovou stránkou pre dospelých Wifey, aby ich manželky mohli mať sex s profesionálnymi pornohviezdami pred kamerou. Ide o trend známy ako hotwifing. V podstate ho môžeme definovať ako modernú podobu paroháčstva a spočíva v tom, že partneri sledujú svoje atraktívne manželky, ako majú sex s inými mužmi. Dvojica Sienna a Logan, ktorí takto žijú už dva roky, prirovnali túto formu sexu k testovaniu auta. „Je to niečo podobné, ako keď necháte svojho priateľa vyskúšať si jazdu na vašom vozidle,“ vysvetlil Logan, informuje denník Daily Mail. „Uvidí, ako dobre jazdí. Musí ho vrátiť, ale vytvára to pocit hrdosti. Človek trochu okúsi, aký je môj život.“ Sienna pokračovala: „Bude pre neho naozaj super, keď ma uvidí s dvoma frajermi, ako si užívam to najlepšie z najlepšieho.“

Ďalší manžel, Alex zas uviedol, že nikdy nerobil nič nemravné, kým nestretol svoju manželku Rebeccu. Nakoniec sa dostali do sveta hotwifingu, aby mohol prežiť svoju fantáziu a uvidieť ženu s dvoma rôznymi mužmi naraz. „Myslím, že táto dynamika priniesla do nášho vzťahu úplne inú úroveň pohodlia a bezpečia,“ vysvetlila Rebecca. „Naozaj nie je nič lepšie, ako mať možnosť podeliť sa o túto skúsenosť s niekým, koho milujete a vedieť, že to nedehonestuje to, čo máme. V skutočnosti nás to všetko ešte viac posilnilo. A je to zvláštne, ale vďaka tomu ho milujem oveľa viac. Sex a láska sú dve úplne odlišné veci.“

Ďalší pár, Danielle a Richard, posúvajú hranice ešte ďalej - Danielle totiž spáva s piatimi mužmi, a to v jej skutočných svadobných šatách. „Uvidím ju zneuctenú tak, ako som ju ešte nikdy nevidel, v svadobných šatách, aby som to ešte viac poškvrnil,“ pochvaľuje si jej manžel. „A mne sa páčia nedotknuté svadobné šaty, krásne dievča, moja vlastná žena, práve zneuctená. Takže zakaždým, keď robíme hotwifing, posilňujeme náš vzťah a ja mám zase dávku zábavy a adrenalínu zo zneuctenia.“

Jednou z najznámejších účastníčok, ktoré sa zúčastnili na experimente Wifey, je bývalá zástupkyňa šerifa v Colorade, 44-ročná Shannon Loflandová. Po 21 rokoch práce v orgánoch činných v trestnom konaní bola nútená odstúpiť zo svojej funkcie po tom, ako sa zistilo, že si zarába ako hviezda pre dospelých. Bývalá policajtka, ktorá teraz profesionálne vystupuje pod umeleckým menom LorReign, si užíva sex s hviezdou pre dospelých Jaxom Slayherom, zatiaľ čo jej manžel Anthony, s ktorým je zosobášená 12 rokov, všetko sleduje a nahráva na iPhone. „Dúfame, že sa nám podarilo nahliadnuť do životného štýlu hotwife a ukázať, že pár môže zostať hlboko zamilovaný a silný, aj keď spávam s inými partnermi. Všetko je to o dôvere, komunikácii a spoločných zážitkoch. Sme ako každý iný pár - jednoducho sme sa rozhodli prijať túto časť nášho vzťahu,“ vysvetľuje Shannon.