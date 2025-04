MRAZIVÁ pravda za najdesivejšou FOTO v histórii ľudstva: Fotograf najprv netušil, čo vypadlo z lietadla!

(Zdroj: Reddit/Feiruzz)

Keď John Gilpin fotografoval odlietajúce lietadlá na letisku v Sydney, netušil, že jeho objektív zachytí desivú tragédiu. Na jednej zo snímok sa objavila silueta mladého chlapca, ktorý vypadáva z podvozku lietadla smerujúceho do Tokia. Až po vyvolaní fotografií o týždeň neskôr si uvedomil, že sa stal svedkom smrteľného pádu 14-ročného Keitha Sapsforda, informuje portál Ladbible. Keith mal neukojiteľnú túžbu cestovať a jeho vášeň ho stála život. „Jediné, čo môj syn chcel, bolo vidieť svet,“ vyhlásil jeho otec Charles Sapsford.

Rodina sa krátko pred tragédiou vrátila z výletu do zahraničia, no chlapec sa nedokázal zmieriť s návratom do bežného života. Otec ho poslal do katolíckej internátnej školy v Sydney, aby ho nasmeroval správnym smerom, no Keith niekoľkokrát ušiel. Dva týždne pred svojou smrťou opustil internát a zamieril na letisko, kde sa mu podarilo prepašovať na pristávaciu dráhu. Vyliezol do podvozkového priestoru lietadla a niekoľko hodín tam čakal pred odletom. Netušil však, že západka sa pri vzlete otvorí, aby sa kolesá mohli vtiahnuť dovnútra. O niekoľko sekúnd už padal do prázdna.

Otec Keitha neskôr priznal, že so synom len pár mesiacov predtým diskutoval o nebezpečenstvách podobných útekov. „Varoval som ho, že človek môže zomrieť na nedostatok kyslíka, zamrznúť v extrémnych teplotách alebo byť rozdrvený mechanizmom podvozku,“ spomínal Charles. Vyšetrovatelia neskôr našli odtlačky rúk a vlákna z Keithovho oblečenia v kormidlovni, čo potvrdilo, že tam strávil svoje posledné chvíle.