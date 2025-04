Tajný jazyk emotikonov: Odborník varuje rodičov pred skrytými významami! Možno ich používa aj vaše dieťa

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Amit Kalley, zakladateľ organizácie For Working Parents, upozornil na skryté významy emotikonov, ktoré deti a tínedžeri používajú na odovzdávanie „zlovestných“ správ. „Neregulovaný internet môže byť pre naše deti veľmi nebezpečný,“ varoval na Instagrame a zdôraznil, že tento problém sa dostal do popredia najmä vďaka populárnej seriálovej novinke. Kalley odkazuje na Netflixovú sériu ‚Adolescence‘, ktorá sleduje príbeh tínedžera obvineného z vraždy svojej spolužiačky. Hlavný hrdina používa na komunikáciu tajné emotikony, čím seriál poukazuje na ich skrytý význam v digitálnom svete. Podľa Kalleyho „periodickej tabuľky emotikonov“ môžu zdanlivo nevinné symboly skrývať alarmujúce odkazy.

Drogy sú podľa tejto tabuľky označované rôznymi symbolmi – kokaín môže byť reprezentovaný snehovou vločkou, marihuana stromom alebo listom, MDMA emotikonom bankovky a ketamín koňom. Ani sexuálne odkazy nie sú výnimkou – orálny sex sa môže skrývať za symbol mozgu alebo jazyka, zatiaľ čo análny sex je vyjadrený emotikonom šišky. Taktiež sa často využívajú známe symboly ako baklažán, čerešne či broskyňa, ktoré odkazujú na genitálie. Okrem toho niektoré emotikony reprezentujú extrémistické ideológie. Napríklad ježko či blesk symbolizujú neonacizmus a číslo 1488 odkazuje na krajne pravicové hnutia.

Kalley zdôrazňuje, že rodičia by mali byť o týchto symboloch informovaní, aby dokázali odhaliť potenciálne riziká, ktorým sú ich deti vystavené. Jeho tabuľka sa stala virálnou a získala pozornosť škôl aj polície v Spojenom kráľovstve. „Nie je to úplný zoznam, no ukazuje, ako emotikony môžu znamenať niečo úplne iné, než si myslíme,“ uviedol Kalley pre denník The Telegraph. „Musíme normalizovať konverzácie o online svete s našimi deťmi a klásť im správne otázky.“