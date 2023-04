Päť emotikonov, ktoré majú iný význam, než ste si doteraz mysleli: Aj vy ich používate nesprávne?

Emotikony používame prakticky denne v komunikácii či už s partnerom, našimi kamarátmi alebo kolegami v práci. Menia tón a tempo celej konverzácie a často vedia opísať emóciu ľahšie ako slová. Niektoré však skrývajú aj iné významy, než ste si doteraz možno mysleli; každá generácia či kultúra môže daný emotikon vnímať inak. Portál Best Life zhrnul päť emotikonov, ktoré môžu vyvolať zmätok v komunikácii. Ich používanie preto vždy dobre zvážte.

Smejúci emotikon so slzami

Tohto smajlíka vnímajú mileniáli a generácia Z odlišne. "Milleniáli začínajú nesprávne chápať novoštylizované používanie emoji Gen Z. Moderná klávesnica emoji má väčší zmysel pre iróniu a kreatívne prepracovanie, čo, musím podotknút, bolo súčasťou životov Gen Z od ich raných tínedžerských rokov, na rozdiel od mileniálov, ktorí začali používať klávesnicu najskôr po dovŕšení dvadsiatky," vysvetľuje šéfredaktor Emojipedia Keith Broni. Generácii Z by sa tento emotikon mohol zdať divný kvôli prehnanému dizajnu. Radšej by použili smajlíka, ktorý sa smeje tak, až z toho plače, alebo lebku, ktorá má odrážať pocit "umieram od smiechu".

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Smutný emotikon, ktorý neplače

Na výber je niekoľko plačúcich emotikonov, pozor ale na jedného z nich, ktorý neznamená smútok, ale spiacu tvár, z ktorej trčí soplík, nie slza. "Dizajn tohto emotikonu je inšpirovaný konvenciami v japonskom anime a mange, kde malá bublina naznačuje, že postava je unavená alebo spí. Ale pretože smajlíky sú na našich zariadeniach také malé, mnohí ľudia vidia túto tvár a myslia si, že je to plačúca tvár. Nie je to najhoršia chyba, ak si druhá osoba neuvedomuje japonskú kultúrnu konotáciu, ale určite by to spôsobilo zmätok, keby si toho bola vedomá. Mohlo by to vyzerať tak, že vás nudia smutné správy, ktoré s vami niekto zdieľa."

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Bejzbalová čiapka nemá nič so športom

Na TikToku môžete často objaviť emotikon modrej bejzbalovej čiapky. Jeho skrytý význam nemá nič spoločné so športovým oblečením alebo tímom. Súvisí so slangovou asociáciou Gen Z, kde: "Ľudia hovoria 'cup' (čiapka), keď niekoho obviňujú z klamstva alebo tvrdenia a 'no cup' (bez čiapky), keď vyhlasujú, že hovoria pravdu," hovorí Broni.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

OK nie je pre každého ok

Pozor na emotikon s palcom nahor, ktorý pre mnohých znamená ok. V niektorých častiach Európy a Latinskej Ameriky totiž znamená niečo iné. OK emotikon sa môže zmeniť od neslušného až po vysoko urážlivého v závislosti od kontextu, v ktorom sa používa. "Palec hore, najmä sám o sebe, je ekvivalentom toho, že niekomu pošlete len 'OK'. V oboch prípadoch ale nemyslíte vážne, že je všetko v poriadku," objasňuje odborná asistentka komunikačných štúdií na Univerzite v Nevade Natalie Penningtonová.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Kukurica nie je zelenina

Zrejme viete, že smajlíky baklažánu a broskyne majú sexuálne konotácie, ale vedeli ste o tom, že aj emotikon kukurice? Kukurica (corn) sa rýmuje so slovom "porn". Na TikToku sa používa vo veľkej miere pre sexuálne explicitný obsah.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Každý emotikon je plný viaczmyslov, s doslovným významom a sekundárnymi významami, ktoré sa časom vyvíjajú. Preto je nevyhnutné porozumieť významom predtým, ako ich použijete v komunikácii, aby ste sa vyhli rozpakom a urážlivým alebo sexuálne explicitným správam.