Sarah prehovorila o nezvyčajnom tvare svojej pošvy: Má to veľa žien, no NIKTO o tom nehovorí!

Ženská pošva nemá jednotný tvar. Niektoré ženy, ako napríklad aj Sarah, majú viac tukového tkaniva v hornej lonovej oblasti, čo spôsobuje, že je ich pošva vypuklejšia. Ide o geneticky podmienený stav. Sarah napriek tomu pre portál news.com.au priznala, že sa za svoj telesný tvar hanbila aj v období, keď mala najnižšiu hmotnosť. „Nosila som voľné tričká a šortky, aby som svoju postavu zakryla,“ dodala. Vo veku 23 rokov sa rozhodla tému preskúmať hlbšie a začala o nej hovoriť online. „Spočiatku som nachádzala rôzne a často protichodné definície. Až keď som sa do toho ponorila, uvedomila som si, že ide o tukové tkanivo v hornej oblasti lona, ktoré je bežnou súčasťou mnohých tiel. Zrazu som pochopila, že nie som nijako zdeformovaná – len sa o tom nehovorí,“ vysvetlila.

Jej príbeh zaujal stovky žien, ktoré jej v komentároch vyjadrovali vďačnosť za otvorenosť. „Možno to znie zvláštne, ale ďakujem, že si o tom prehovorila. Celý život som si myslela, že ide o nejakú deformáciu,“ napísala jedna z komentujúcich. Nie všetci sa však na tému pozerajú rovnako. „Neznášam, keď to niekto vykresľuje ako niečo negatívne, najmä fitness influenceri. Nechajte telá ľudí na pokoji,“ zaznelo v diskusii. Iný komentár poukázal na generačný posun: „Kedysi na strednej škole každý vedel, že je to prirodzené.“ Sarah priznala, že podpora ju potešila, no zároveň ju prekvapilo, koľko žien prežívalo podobné neistoty. „Celú pubertu som sa skrývala, pritom som vyzerala skvele,“ povedala. Vyzvala preto ženy, aby sa nehanbili za svoje telá.

Lekár Zac Turner vysvetlil, že ide o bežný jav. Podľa jeho slov ide o spôsob, akým telo ukladá tuk, pričom jej výskyt ovplyvňuje genetika, hormóny či tehotenstvo. „Vo väčšine prípadov nepredstavuje žiadne zdravotné riziko,“ dodal. Častým mýtom je, že sa tohto tukového tkaniva dá zbaviť cieleným cvičením. „Malé tajomstvo: takzvané cielené chudnutie neexistuje. Ak si vaše telo ukladá tuk v tejto oblasti, bude to robiť, kým nezmeníte celkový prístup,“ upozornil Turner. Adekvátnym riešením však môže byť vyvážená strava s dostatkom bielkovín, dostatočná hydratácia a silové tréningy. „Nejde o zdravotný problém, ale ak to chcete zmeniť, musíte k tomu pristupovať strategicky – nie drastickými diétami alebo nekonečným kardio cvičením,“ zdôraznil lekár.