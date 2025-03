Obyvateľov mesta sužoval medveď, muž vzal veci do vlastných rúk: VIDEO Obliekol si kostým a... Toto neskúšajte!

(Zdroj: YouTube/nypost)

Videozáznam zachytáva muža v kostýme medveďa, ako sa odvážne približuje k statnému čiernemu medveďovi. S predstieraným loveckým postojom a vrčaním sa krok za krokom dostáva bližšie k divokému zvieraťu. V očividne prekvapivom zvrate situácie medveď, namiesto útoku, zvolí ústup a dá sa na útek. Skôr než zmizne v lese, šelma sa ešte na okamih zastaví na okraji pozemku, akoby si chcela overiť, čo vlastne videla. Napokon však svoj „napodobený náprotivok“ vyhodnotí ako dostatočne desivý a stratí sa v húštine.

Čierny medveď bol v tejto oblasti pozorovaný už viackrát, pričom miestni obyvatelia sa cítili bezmocní voči jeho pravidelným návštevám, informuje denník New York Post. Napriek tomu, že muž na záberoch sa bezpochyby vynašiel, odborníci podobný prístup neodporúčajú. Medvede sú totiž známe svojimi nepredvídateľnými reakciami na hrozby a prekážky. Našťastie sa tento incident skončil dobre, no nemusí tomu tak byť aj nabudúce.

Video zaujalo množstvo divákov. Kým niektorí podotkli nebezpečenstvo, do ktorého sa muž uvrhol, iní sa zasmiali. „Medveď sa vráti, keď bude sezóna párenia,“ zavtipkoval jeden z komentujúcich. „Nie som si istý, či si medveď myslí, že uteká pred iným medveďom alebo šialeným človekom,“ uviedol ďalší. „Má šťastie, že ho medveď nenapadol,“ podotkol tretí. „Ak by po ňom vyštartoval, už by sa ten chlapík nestihol vrátiť späť do domu,“ súhlasil iný komentujúci.